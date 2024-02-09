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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Заморозки вернутся в Ростовскую область с 15 февраля

Стало известно, когда в Ростовскую область вернутся заморозки

9 февраля 2024, 05:03
Фото: 1MI

Заморозки вернутся в Ростовскую область с 15 февраля

В Ростовской области на следующей неделе резко похолодает, а температура опустится ниже нуля, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 9 февраля, будет дождливая погода, а температура поднимется до +7 градусов. Заливать регион будет и ночью, но днем дожди прекратятся, а температура может подняться до 9 градусов.

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В воскресенье потеплеет до +12 градусов, но с понедельника станет прохладнее. В начале следующей недели средняя температура составит +8 градусов.

В среду температура окажется на отметке +5 градусов, а ночью она упадет до -7 градусов. Днем в четверг прогнозируют ясную погоду, а столбики термометров покажут -2 градуса.

Ранее Автодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Воскресенье
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