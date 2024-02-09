Стало известно, когда в Ростовскую область вернутся заморозки

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В пятницу, 9 февраля, будет дождливая погода, а температура поднимется до +7 градусов. Заливать регион будет и ночью, но днем дожди прекратятся, а температура может подняться до 9 градусов.
В воскресенье потеплеет до +12 градусов, но с понедельника станет прохладнее. В начале следующей недели средняя температура составит +8 градусов.
В среду температура окажется на отметке +5 градусов, а ночью она упадет до -7 градусов. Днем в четверг прогнозируют ясную погоду, а столбики термометров покажут -2 градуса.
Ранее Автодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.