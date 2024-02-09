Столетний особняк продают в центре Ростова за почти 100 млн рублей

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Речь идет о доме на улице Красноармейской, 35. В открытых источниках указывается, что здание там построили в 1910 году. Его площадь составляет 1000 квадратных метров. В нем три этажа.
Продавец указывает, что все помещения в здании сданы в аренду. Однако там можно открыть любой собственный бизнес: ресторан, гостиницу, офис или медицинский центр, «так как нет ограничений».
Старинное здание отреставрировано, там сделан ремонт. Сохранить там оригинальные двери и окна не удалось.
Ранее сообщалось, что в центре Ростова отремонтируют доходный дом Геронимус, где находится горбольница №8.