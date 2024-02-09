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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Столетний особняк продают в центре Ростова за почти 100 млн рублей

Столетний особняк продают в центре Ростова за почти 100 млн рублей

9 февраля 2024, 13:34
Фото: Яндекс.Карты
Столетний особняк продают в центре Ростова за почти 100 млн рублей
Здание коммерческого назначения продают на Красноармейской в Ростове, сообщается на сайте свободных объявлений.

Речь идет о доме на улице Красноармейской, 35. В открытых источниках указывается, что здание там построили в 1910 году. Его площадь составляет 1000 квадратных метров. В нем три этажа.

Продавец указывает, что все помещения в здании сданы в аренду. Однако там можно открыть любой собственный бизнес: ресторан, гостиницу, офис или медицинский центр, «так как нет ограничений».

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Старинное здание отреставрировано, там сделан ремонт. Сохранить там оригинальные двери и окна не удалось.

Ранее сообщалось, что в центре Ростова отремонтируют доходный дом Геронимус, где находится горбольница №8.

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