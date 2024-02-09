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Строительство Западной хорды в Ростове обойдется в 20 млрд рублей

Строительство Западной хорды в Ростове обойдется в 20 млрд рублей

9 февраля 2024, 08:12
Фото: donland.ru
Строительство Западной хорды в Ростове обойдется в 20 млрд рублей
Стоимость реализации проекта Западной хорды увеличилась до 20 миллиардов рублей, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Во время пресс-конференции 8 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в настоящий момент перед регионом стоит цель по модернизации транспортной инфраструктуры, это касается не только донских дорог, но и состояния транспортных объектов в Ростове-на-Дону.

«По моим ощущениям, для муниципального образования работа общественного транспорта — это абсолютно принципиальная задача и, в некотором смысле, показатель власти», — заявил глава региона, пообещав представителям СМИ и жителям Ростовской области, что в 2024 году власти приложат все возможные усилия, чтобы решить проблемы с донскими дорогами.

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«Стоимость хорды — больше 20 миллиардов рублей, но это нам дает возможность совершенно по-другому разгрузить улицы Ростова», — рассказал Василий Голубев«Стоимость хорды — больше 20 миллиардов рублей, но это нам дает возможность совершенно по-другому разгрузить улицы Ростова», — рассказал Василий Голубев
«Стоимость хорды — больше 20 миллиардов рублей, но это нам дает возможность совершенно по-другому разгрузить улицы Ростова», — рассказал Василий Голубев
Фото: donland.ru

Кроме того, журналистов заинтересовал вопрос о том, планируют ли власти привлекать заемные средства для реализации проектов. Губернатор Голубев подтвердил, что регион планирует взять займ на завершение строительства Западной хорды и Северного радиуса.

«Стоимость хорды — больше 20 миллиардов рублей, но это нам дает возможность совершенно по-другому разгрузить улицы Ростова», — рассказал Василий Голубев, добавив, что Западная хорда позволит властям развивать территории в направлении Таганрога.

Недавно полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов объявил, что на развитие и модернизацию транспортной системы юга России выделят 150 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на строительство крупных транспортных объектов, которые позволят улучшить качество транспортного сообщения в Южном федеральном округе.

Ранее власти объявили, что строительство Западной хорды и Северного радиуса позволит построить более трех миллионов «квадратов» жилья.

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