Строительство Западной хорды в Ростове обойдется в 20 млрд рублей

Во время пресс-конференции 8 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в настоящий момент перед регионом стоит цель по модернизации транспортной инфраструктуры, это касается не только донских дорог, но и состояния транспортных объектов в Ростове-на-Дону.