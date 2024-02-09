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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Компания «Ростовводоканал» выплатит 16 миллионов рублей за негативное воздействие на реку Дон

Суды не спасли «Ростовводоканал» от штрафа в 193 млн руб за загрязнение Дона

9 февраля 2024, 16:07
Фото: 1MI
Компания «Ростовводоканал» выплатит 16 миллионов рублей за негативное воздействие на реку Дон

«Ростовводоканал» через суды заставили отдать 16 млн руб за загрязнение реки Дон

Компания «Ростовводоканал» выплатит 16 миллионов рублей за негативное воздействие на реку Дон, рассказали в Росприроднадзоре.

В надзорном ведомстве пояснили, что акционерное общество «Ростовводоканал» обязывалось ежемесячно вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Компания производила платежи, однако не снижала опасные сбросы в реку Дон. Тогда Росприроднадзор сделал перерасчет ежемесячной платы, применив повышающий коэффициент.

Таким образом, финансовые претензии к «Ростовводоканалу» возросли до 193,5 миллиона рублей. Компания платить эту сумму не хотела и два раза судилась с Росприроднадзором, однако оба суда проиграла.

Суд обязал Ростовводоканал выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение реки Дон
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К настоящему моменту «Ростовводоканал» из требуемой суммы выплатил 16 миллионов рублей. Оставшиеся 177,5 миллиона рублей компания обещает погасить в течение года.

Ранее сообщалось, что власти планируют расчистить три реки в Ростовской области.

До этого экологическую обстановку в регионе назвали одной из самых проблемных в стране. Эксперт пояснил, почему так произошло.

Также стало известно, что борьба с глобальным потеплением будет стоить Ростовской области 117 миллиардов рублей.

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