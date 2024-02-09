Суды не спасли «Ростовводоканал» от штрафа в 193 млн руб за загрязнение Дона

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В надзорном ведомстве пояснили, что акционерное общество «Ростовводоканал» обязывалось ежемесячно вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Компания производила платежи, однако не снижала опасные сбросы в реку Дон. Тогда Росприроднадзор сделал перерасчет ежемесячной платы, применив повышающий коэффициент.
Таким образом, финансовые претензии к «Ростовводоканалу» возросли до 193,5 миллиона рублей. Компания платить эту сумму не хотела и два раза судилась с Росприроднадзором, однако оба суда проиграла.
К настоящему моменту «Ростовводоканал» из требуемой суммы выплатил 16 миллионов рублей. Оставшиеся 177,5 миллиона рублей компания обещает погасить в течение года.
Ранее сообщалось, что власти планируют расчистить три реки в Ростовской области.
Также стало известно, что борьба с глобальным потеплением будет стоить Ростовской области 117 миллиардов рублей.