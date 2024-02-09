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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Терапевт Джарвис назвали потерю веса и боль в спине признаками рака

9 февраля 2024, 07:07
Терапевт Сара Джарвис перечислила признаки, которые могут указывать на развитие рака и требуют немедленного обследования.

Не игнорируйте постоянные боли в животе и хронические проблемы с пищеварительной системой, пишет pravda.ru.

Также стоит обратить внимание на необъяснимую потерю веса, особенно если вы пожилой человек. Если вы теряете вес без явных причин, сразу же обратитесь к врачу.

В заключение, терапевт подчеркнула, что многие недооценивают необходимость обследования при появлении болей в спине. Обычно этот симптом возникает на более поздних стадиях рака, когда злокачественные клетки поражают кости позвоночника или другие части тела и внутренние органы.

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