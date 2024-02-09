Терапевт Джарвис назвали потерю веса и боль в спине признаками рака

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Не игнорируйте постоянные боли в животе и хронические проблемы с пищеварительной системой, пишет pravda.ru.
Также стоит обратить внимание на необъяснимую потерю веса, особенно если вы пожилой человек. Если вы теряете вес без явных причин, сразу же обратитесь к врачу.
В заключение, терапевт подчеркнула, что многие недооценивают необходимость обследования при появлении болей в спине. Обычно этот симптом возникает на более поздних стадиях рака, когда злокачественные клетки поражают кости позвоночника или другие части тела и внутренние органы.