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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 11:39

Украина конфисковала акции, которые могли принадлежать ростовскому олигарху Саввиди

Украина конфисковала акции, которые могли принадлежать ростовскому олигарху Саввиди

9 февраля 2024, 11:37
Фото: Pxhere
Украина конфисковала акции, которые могли принадлежать ростовскому олигарху Саввиди

Украина конфисковала акции, которые могли принадлежать донскому олигарху Саввиди

Суд на Украине принял решение конфисковать акции компаний, владельцем которых якобы является Иван Саввиди из Ростовской области, сообщает ТАСС.

По информации издания, речь идет о предприятиях по упаковке пищевых продуктов. Говорится, что акции конфисковали в пользу государства.

«Минюст это обосновывает законом о санкциях из-за поддержки предпринимателем действий РФ на Украине. По данным ведомства, жена Саввиди якобы является номинальным владельцем этих структур», — уточнило издание.

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Добавим, что официальной информации о конфискации акций у бизнесмена из Ростовской области не поступало, она сейчас уточняется.

Ранее стало известно, что компания «Агроком Холдинг» Ивана Саввиди намерена инвестировать 4,6 миллиарда рублей в создание гостиницы на Ставрополье

Сам предприниматель находится на 71-й строчке в топе самых богатых бизнесменов в стране.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Саввиди#Конфискация#Акции
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