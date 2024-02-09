Украина конфисковала акции, которые могли принадлежать ростовскому олигарху Саввиди

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По информации издания, речь идет о предприятиях по упаковке пищевых продуктов. Говорится, что акции конфисковали в пользу государства.
«Минюст это обосновывает законом о санкциях из-за поддержки предпринимателем действий РФ на Украине. По данным ведомства, жена Саввиди якобы является номинальным владельцем этих структур», — уточнило издание.
Добавим, что официальной информации о конфискации акций у бизнесмена из Ростовской области не поступало, она сейчас уточняется.
Ранее стало известно, что компания «Агроком Холдинг» Ивана Саввиди намерена инвестировать 4,6 миллиарда рублей в создание гостиницы на Ставрополье
Сам предприниматель находится на 71-й строчке в топе самых богатых бизнесменов в стране.