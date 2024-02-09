Урбанист рассказал, для чего на проспекте Стачки в Ростове планируется новый мост

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Напомним, что в Ростове рассматривают возможность строительства нового моста на проспекте Стачки. Не исключено, что этот мост будет только для трамваев.
«Эта тема обсуждается с июня 2022 года. Тогда говорили про эстакаду длиной 6,8 километров по Стачки и Зорге. Потом — про эстакаду длиной 4 километра. В марте 2023 года выяснилось, что длина эстакады планируется один километр», — отмечает Артемий Зайцев.
Собеседник разъясняет, что строить везде трамвай по эстакадам дорого и бессмысленно. А в узких местах, каким является существующий мост на проспекте Стачки, очень правильно.
«Бюджет проекта 61 миллиард рублей вполне позволяет сделать новый трамвайный мост. Идея неплохая, ведь тогда трамваи не будут мешать движению транспорта», — уточняет урбанист.
Эксперт делится мнением, что дорогие эстакады далеко не везде нужны. На среднюю маршрутную скорость больше всего влияет количество остановок.
«Невозможно сделать транспорт скоростным с расположением остановок через каждые 300-400 метров. А если остановки в среднем будут через тысячу метров, то можно», — резюмирует собеседник.
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