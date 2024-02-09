Урбанист рассказал, для чего на проспекте Стачки в Ростове планируется новый мост

«Эта тема обсуждается с июня 2022 года. Тогда говорили про эстакаду длиной 6,8 километров по Стачки и Зорге. Потом — про эстакаду длиной 4 километра. В марте 2023 года выяснилось, что длина эстакады планируется один километр», — отмечает Артемий Зайцев.