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Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 18:54

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В Ростовской области накрыли сеть нелегальных АЗС и оставили олигарха без акций

В Ростовской области накрыли сеть нелегальных АЗС и оставили олигарха без акций

9 февраля 2024, 18:52
Фото: panoramio/alinco_fan/cc by
В Ростовской области накрыли сеть нелегальных АЗС и оставили олигарха без акций
Траты на строительство Западной хорды выросли в Ростовской области, тем временем ФСБ накрыла сеть нелегальных АЗС, а Украина незаконно конфисковала акции ростовского бизнесмена Ивана Саввиди.

Золотая дорога

Губернатор Василий Голубев рассказал, что строительство дороги Западная хорда подорожало до 20 миллиардов рублей. Чтобы завершить возведение этой дороги, а также Северного радиуса региону придется брать займы.

Однако, как считает глава области, Западная хорда все равно стоит этих денег, потому что разгрузит улицы Ростова от транзитного трафика. К тому же дорога позволит развивать территории в направлении Таганрога и строить там новые дома.

Строительство Западной хорды в Ростове обойдется в 20 млрд рублей
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Олигарх без активов

Издание ТАСС сообщило, что украинский суд постановил незаконно конфисковать в стране акции компаний, которыми владеет бизнесмен из Ростовской области Иван Саввиди. Речь, вероятнее всего, идет о предприятиях по упаковке пищевых продуктов.

Минюст соседнего государства обосновал это законом о санкциях. По нему, акции могут конфисковать в случае поддержки бизнесменом боевых действий на Украине. Вместе с тем номинальным владельцем структур является не сам Иван Саввиди, а его супруга.

Сам он информацию о конфискации акций официально не комментировал.

Украина конфисковала акции, которые могли принадлежать ростовскому олигарху Саввиди
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Рейд на сеть нелегальных АЗС

В региональном управлении ФСБ рассказали, что в Ростовской области прекращена работа 11 нелегальных заправок. Там без разрешительной документации продавали сжиженный углеводородный газ. Такого рода услуги должны согласовываться с Ростехнадзором.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Два его фигуранта заключены под домашний арест. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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