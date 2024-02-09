В Ростовской области накрыли сеть нелегальных АЗС и оставили олигарха без акций

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
Золотая дорога
Губернатор Василий Голубев рассказал, что строительство дороги Западная хорда подорожало до 20 миллиардов рублей. Чтобы завершить возведение этой дороги, а также Северного радиуса региону придется брать займы.
Однако, как считает глава области, Западная хорда все равно стоит этих денег, потому что разгрузит улицы Ростова от транзитного трафика. К тому же дорога позволит развивать территории в направлении Таганрога и строить там новые дома.
Олигарх без активов
Издание ТАСС сообщило, что украинский суд постановил незаконно конфисковать в стране акции компаний, которыми владеет бизнесмен из Ростовской области Иван Саввиди. Речь, вероятнее всего, идет о предприятиях по упаковке пищевых продуктов.
Минюст соседнего государства обосновал это законом о санкциях. По нему, акции могут конфисковать в случае поддержки бизнесменом боевых действий на Украине. Вместе с тем номинальным владельцем структур является не сам Иван Саввиди, а его супруга.
Сам он информацию о конфискации акций официально не комментировал.
Рейд на сеть нелегальных АЗС
В региональном управлении ФСБ рассказали, что в Ростовской области прекращена работа 11 нелегальных заправок. Там без разрешительной документации продавали сжиженный углеводородный газ. Такого рода услуги должны согласовываться с Ростехнадзором.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Два его фигуранта заключены под домашний арест. Им грозит до шести лет лишения свободы.