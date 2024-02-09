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Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В Ростовской области резко потеплеет до +16 градусов

В Ростовской области резко потеплеет до +16 градусов

9 февраля 2024, 07:39
Фото: 1MI
В Ростовской области резко потеплеет до +16 градусов
В Ростовской области ожидается резкое потепление до +16 градусов, а также дожди, сильный снег и гололедица, об этом сообщили в синоптики Ростовского гидрометцентра.

В пятницу, 9 февраля, в Ростовской области ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде дождя, мокрого снега и снегопада. Утром в регионе будет держаться туман с гололедицей. В течение дня в Ростовской области будет дуть сильный ветер скоростью до 16 метров в секунду, температура воздуха днем будет колебаться от -5 градусов на севере до +11 градусов на юге региона.

В Ростовской области потеплеет до +13 градусов
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В субботу, 10 февраля, Ростовскую область продолжат накрывать дожди со снегом, возможно налипание мокрого снега на ветви деревьев и ЛЭП. Скорость ветра сохранится на отметке до 16 метров в секунду, температура воздуха в течение суток будет колебаться от -6 до +15 градусов.

Самым теплым днем недели станет воскресенье. Осадки не прекратятся, однако ветер ослабнет, а воздух прогреется до +16 градусов.

Напомним, недавно синоптики рассказали, когда начнется период дождей в Ростовской области.

Ранее дончанам рассказали, когда ждать очередные заморозки.

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