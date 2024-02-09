В Ростовской области резко потеплеет до +16 градусов

В пятницу, 9 февраля, в Ростовской области ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде дождя, мокрого снега и снегопада. Утром в регионе будет держаться туман с гололедицей. В течение дня в Ростовской области будет дуть сильный ветер скоростью до 16 метров в секунду, температура воздуха днем будет колебаться от -5 градусов на севере до +11 градусов на юге региона.