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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Ростовской области тлеющая сигарета унесла жизнь 37-летнего дончанина

В Ростовской области тлеющая сигарета унесла жизнь 37-летнего дончанина

9 февраля 2024, 10:24
Фото: МЧС по Ростовской области
В Ростовской области тлеющая сигарета унесла жизнь 37-летнего дончанина

Уже девять дончан стали жертвами пожаров в 2024 году из-за неосторожного курения

В Ростовской области тлеющая сигарета стала причиной гибели 37-летнего мужчины, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В четверг, 8 февраля, в Ростовской области на территории села Морской Чулек вспыхнул пожар, в которой погиб 37-летний местный житель. По словам сотрудников МЧС, вызов поступил в 04.48 мск. Поступило сообщение о возгорании на кухне в доме по адресу улица Шведкова, 8. На ликвидацию пожара пришлось потратить около часа, в работах задействовали две единицы спецтехники и восемь пожарных.

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Сотрудники МЧС объявили, что в результате пожара погиб один человек. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета
Фото: МЧС по Ростовской области

Сотрудники МЧС объявили, что в результате пожара погиб один человек. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, жизнь дончанина оборвалась из-за отравления продуктами горения. Спасатели добавили, что это уже девятый случай гибели человека при аналогичных обстоятельствах с начала 2024 года, еще у два человека пострадали, получив различные травмы.

Дончан призвали быть осторожными во время курения и попросили не курить, находясь в постели или кресле, а также тушить сигареты до того, как выбросить их в урну с бумагой или другими легковоспламеняющимися отходами.

Ранее в Ростовской области на трассе полностью сгорела фура.

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