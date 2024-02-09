В Ростовской области тлеющая сигарета унесла жизнь 37-летнего дончанина

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В четверг, 8 февраля, в Ростовской области на территории села Морской Чулек вспыхнул пожар, в которой погиб 37-летний местный житель. По словам сотрудников МЧС, вызов поступил в 04.48 мск. Поступило сообщение о возгорании на кухне в доме по адресу улица Шведкова, 8. На ликвидацию пожара пришлось потратить около часа, в работах задействовали две единицы спецтехники и восемь пожарных.
Сотрудники МЧС объявили, что в результате пожара погиб один человек. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, жизнь дончанина оборвалась из-за отравления продуктами горения. Спасатели добавили, что это уже девятый случай гибели человека при аналогичных обстоятельствах с начала 2024 года, еще у два человека пострадали, получив различные травмы.
Дончан призвали быть осторожными во время курения и попросили не курить, находясь в постели или кресле, а также тушить сигареты до того, как выбросить их в урну с бумагой или другими легковоспламеняющимися отходами.
Ранее в Ростовской области на трассе полностью сгорела фура.