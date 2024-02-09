В Ростовской области тлеющая сигарета унесла жизнь 37-летнего дончанина

В четверг, 8 февраля, в Ростовской области на территории села Морской Чулек вспыхнул пожар, в которой погиб 37-летний местный житель. По словам сотрудников МЧС, вызов поступил в 04.48 мск. Поступило сообщение о возгорании на кухне в доме по адресу улица Шведкова, 8. На ликвидацию пожара пришлось потратить около часа, в работах задействовали две единицы спецтехники и восемь пожарных.