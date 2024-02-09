В центре Ростова отремонтируют доходный дом Геронимус, где находится горбольница №8

В четверг, 8 февраля, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» одобрило проектную документацию на проведение работ по сохранению ОКН «Доходный дом М. Б. Геронимус» на улице Пушкинской, 31. Дом построили в начале XX века, сейчас в старинном доме находятся поликлиника и горбольница №8.