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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В центре Ростова отремонтируют доходный дом Геронимус, где находится горбольница №8

В центре Ростова отремонтируют доходный дом Геронимус, где находится горбольница №8

9 февраля 2024, 11:02
Фото: Rost.galis/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В центре Ростова отремонтируют доходный дом Геронимус, где находится горбольница №8

Госэкспертиза одобрила ремонт доходного дома Геронимус в центре Ростова

В Ростове планируют отремонтировать ОКН регионального значения «Доходный дом М. Б. Геронимус», сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В четверг, 8 февраля, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» одобрило проектную документацию на проведение работ по сохранению ОКН «Доходный дом М. Б. Геронимус» на улице Пушкинской, 31. Дом построили в начале XX века, сейчас в старинном доме находятся поликлиника и горбольница №8.

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Рабочим предстоит отремонтировать систему автоматической установки пожарной сигнализации, а также систем оповещения и эвакуации людей во время пожара.

Сроки проведения работ и объемы инвестиций пока неизвестны.

Ранее в Ростове объявили о планах отреставрировать доходный дом купца Парамонова.

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