Врач рассказал о карантине из-за кори в детской больнице Ростова

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Медики подчеркивают, что ситуация с корью остается под контролем. Детская вакцина от кори есть в наличии в поликлиниках Ростова.
«Возможно, был конец года, когда старые вакцины закончились, а новая партия еще не поступила. Но это было не во всех поликлиниках города и продолжалось всего несколько дней. Люди почему-то подняли шумиху из-за отсутствия вакцин. Но, для примера, в нашей поликлинике вакцина от кори не заканчивалась. Она есть, можно прийти и сделать прививку», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Медики добавляют, что корь — это отнюдь не редкое заболевание для Ростовской области.
«Да, в детской больнице был выявлен один случай с корью. У пациента в анализе обнаружили иммуноглобулины кори. Но этот случай легкий, без клиники. Тем не менее в медучреждении решили усилить противоэпидемический режим, чтобы никто не заболел», — разъясняют собеседники.
По словам докторов, противоэпидемический режим вовсе не означает, что палаты больницы забиты пациентами с корью. По мнению собеседников, ситуация не представляет опасности и остается под контролем.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростов возглавил рейтинг донских городов, где зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости кори.