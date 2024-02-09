Врач рассказал о карантине из-за кори в детской больнице Ростова

«Возможно, был конец года, когда старые вакцины закончились, а новая партия еще не поступила. Но это было не во всех поликлиниках города и продолжалось всего несколько дней. Люди почему-то подняли шумиху из-за отсутствия вакцин. Но, для примера, в нашей поликлинике вакцина от кори не заканчивалась. Она есть, можно прийти и сделать прививку», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.