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Медики рассказали, почему в ростовской детской больнице ввели карантин из-за кори

Врач рассказал о карантине из-за кори в детской больнице Ростова

9 февраля 2024, 07:58
Фото: Marko Verch/cc by 2,0/flickr.com
Медики рассказали, почему в ростовской детской больнице ввели карантин из-за кори

В Ростове опровергли дефицит детской вакцины от кори

Карантин из-за кори в детской больнице Ростова ввели не потому, что там массово все заболели. А наоборот, для того, чтобы никто не заболел, сообщили корреспонденту RostovGazeta медики одной из поликлиник Ростова.

Медики подчеркивают, что ситуация с корью остается под контролем. Детская вакцина от кори есть в наличии в поликлиниках Ростова.

«Возможно, был конец года, когда старые вакцины закончились, а новая партия еще не поступила. Но это было не во всех поликлиниках города и продолжалось всего несколько дней. Люди почему-то подняли шумиху из-за отсутствия вакцин. Но, для примера, в нашей поликлинике вакцина от кори не заканчивалась. Она есть, можно прийти и сделать прививку», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Медики добавляют, что корь — это отнюдь не редкое заболевание для Ростовской области.

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«Да, в детской больнице был выявлен один случай с корью. У пациента в анализе обнаружили иммуноглобулины кори. Но этот случай легкий, без клиники. Тем не менее в медучреждении решили усилить противоэпидемический режим, чтобы никто не заболел», — разъясняют собеседники.

По словам докторов, противоэпидемический режим вовсе не означает, что палаты больницы забиты пациентами с корью. По мнению собеседников, ситуация не представляет опасности и остается под контролем.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростов возглавил рейтинг донских городов, где зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости кори.

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