Зоолог рассказал, почему в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа

— Птичий грипп — это абсолютно конкретный штамм вируса. Но если говорить о гриппе в целом, то любой грипп можно назвать птичьим, свиным, кошачьим, коровьим. Ведь вирус гриппа способен заражать всех теплокровных. Резерват вируса находится в Северном Ледовитом океане, где он циркулирует в воде. Там заражаются птицы, которые гнездятся за полярным кругом. Когда наступает осень, начинается миграция. Птицы летят на юг, разнося вирус по мере полета. Заражают друг друга и млекопитающих. Сперва диких животных, потом домашних, от которых может заразиться человек. Такая вот длинная цепочка. Считается, что вспышка гриппа в Ростовской области начинается в конце осени, когда у людей сильно ослаблен иммунитет. Но объявлять осенью карантин не имеет смысла — перелетным птицам не объяснить, что лететь никуда нельзя. А сейчас полет у них закончился. На самом деле, сильнее всего иммунитет ослаблен весной. Но к весне эпидемия обычно спадает — птицы уже принесли вирус.