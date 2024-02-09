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Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Зоолог разъяснил, почему в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа

Зоолог рассказал, почему в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа

9 февраля 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney
Зоолог разъяснил, почему в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа

Зоолог Тихонов рассказал, зачем на Дону объявили карантин из-за птичьего гриппа

Почему в Волгодонском районе объявили карантин из-за птичьего гриппа? Чем это грозит Ростовской области и в чем опасность птичьего гриппа для дончан, рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

— Алексей Владимирович, почему сегодня в населенных пунктах целого района Ростовской области ввели карантин из-за птичьего гриппа?

— Карантин по птичьему или свиному гриппу периодически объявляют, но не слишком об этом афишируют. Помню, объявляли, когда была особая вспышка. Тогда этот вирус был в новинку. Не было действующей вакцины от него, вирус был малознаком. Объявление карантина — это нормальная рабочая ситуация. Она означает, что по данным микробиологов, концентрация штамма птичьего гриппа подросла. Появилась необходимость в принятии мер для пресечения активного развития вируса. Карантинные меры, прежде всего, рассчитаны на домашних сельскохозяйственных птиц.

Карантинные меры, прежде всего, рассчитаны на домашних сельскохозяйственных птиц.Карантинные меры, прежде всего, рассчитаны на домашних сельскохозяйственных птиц.
Карантинные меры, прежде всего, рассчитаны на домашних сельскохозяйственных птиц.
Фото: ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»
Введен карантин по птичьему гриппу в Волгодонском районе Ростовской области
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— Откуда в Ростовской области берется птичий грипп?

— Птичий грипп — это абсолютно конкретный штамм вируса. Но если говорить о гриппе в целом, то любой грипп можно назвать птичьим, свиным, кошачьим, коровьим. Ведь вирус гриппа способен заражать всех теплокровных. Резерват вируса находится в Северном Ледовитом океане, где он циркулирует в воде. Там заражаются птицы, которые гнездятся за полярным кругом. Когда наступает осень, начинается миграция. Птицы летят на юг, разнося вирус по мере полета. Заражают друг друга и млекопитающих. Сперва диких животных, потом домашних, от которых может заразиться человек. Такая вот длинная цепочка. Считается, что вспышка гриппа в Ростовской области начинается в конце осени, когда у людей сильно ослаблен иммунитет. Но объявлять осенью карантин не имеет смысла — перелетным птицам не объяснить, что лететь никуда нельзя. А сейчас полет у них закончился. На самом деле, сильнее всего иммунитет ослаблен весной. Но к весне эпидемия обычно спадает — птицы уже принесли вирус.

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— Осенью ростовчанам предлагают делать прививки от гриппа. Эффективны ли они от новых штаммов, которые только будут циркулировать?

— За птицами ведется мониторинг. Собирается информация о преобладающих штаммах вируса, с которыми полетят птицы. На основе этих данных комбинируется необходимая для защиты от гриппа вакцина. Иногда, конечно, случается, что «прилетает» нечто очень новое, и может быть даже вирулентное. Но о птичьем гриппе так говорить нельзя. Это один из самых изученных вирусов.

За птицами ведется мониторинг. Собирается информация о преобладающих штаммах вируса, с которыми полетят птицы.За птицами ведется мониторинг. Собирается информация о преобладающих штаммах вируса, с которыми полетят птицы.
За птицами ведется мониторинг. Собирается информация о преобладающих штаммах вируса, с которыми полетят птицы.
Фото: ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»

— Почему тогда к птичьему гриппу столь пристальное внимание?

— Грипп бывает разным. В начале XX века была вспышка смертельного заболевания — «испанки». От нее погибли миллионы людей. Людей не успевали хоронить, делали братские могилы. Насколько я помню, «испанка» бушевала полтора года, а потом исчезла без следа. И когда недавно генетики вскрыли могилы, оказалось, что это была последовательность генома вируса гриппа. То есть супер опасная мутация вируса гриппа. Она исчезла потому, что все, кто заболевал, или погибли или выздоровели, обретя иммунитет. Исчезла среди и исчез штамм вируса. Судя по всему, он был разовый и локальный. Но этот случай показал, что ситуацию надо держать на контроле. Поэтому и стараются оперативно принимать меры.

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— Чем птичий грипп опасен для людей?

Чем птичий грипп опасен для людей?Чем птичий грипп опасен для людей?
Чем птичий грипп опасен для людей?
Фото: 1MI

Помню, когда в Ростовской области появилась первая вспышка птичьего гриппа, в нашем университете погибла студентка. Она сильно запустила болезнь. Была слишком ответственной, и вместо того, чтобы соблюдать постельный режим и лечиться, ходила сдавать сессию. А к тому времени, когда она обратилась к врачам, прогрессировали вторичные бактериальные инфекции, бактериальная пневмония. Откачать ее не смогли. Следует понимать, что сам грипп не представляет опасности. Опасны именно вторичные заболевания бактериальной природы, которые могут развиться на фоне ослабленного организма. Этот пример — показательный. Я всегда привожу его своим студентам. Разъясняю, что учеба учебой, а запускать свое здоровье нельзя. Поэтому при малейшем подозрении на грипп, желательно сразу отложить свои дела и заняться лечением.

Ранее, со ссылкой на слова врачей, RostovGazeta сообщала, как жителям Ростовской области защищаться от вируса гриппа.

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