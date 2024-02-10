«10 километров Ада»: водителей шокировало состояние трассы М-4 в Ростовской области

В субботу, 10 февраля, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео подписчицы, которая пожаловалась на состояние дорог в Ростовской области. По словам девушки, они ехали по платному участку трассы М-4 «Дон», и все 10 километров дороги была буквально разбита и покрыта глубокими ямами и выбоинами.