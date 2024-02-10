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«10 километров Ада»: водителей шокировало состояние трассы М-4 в Ростовской области

«10 километров Ада»: водителей шокировало состояние трассы М-4 в Ростовской области

10 февраля 2024, 11:17
Фото: 1MI
«10 километров Ада»: водителей шокировало состояние трассы М-4 в Ростовской области

Автомобилисты назвали постыдным состояние трассы М-4 в Ростовской области

В Ростовской области автомобилисты пожаловались на удручающее состояние трассы М-4 «Дон», видео появилось в местном Telegram-канале.

В субботу, 10 февраля, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео подписчицы, которая пожаловалась на состояние дорог в Ростовской области. По словам девушки, они ехали по платному участку трассы М-4 «Дон», и все 10 километров дороги была буквально разбита и покрыта глубокими ямами и выбоинами.

«Стыдоба», «Нужно встать просто всем на часок там», «Где прокуратура?!», «43 машины, насчитал кто-то, с пробитыми колесами», — прокомментировали произошедшее дончане.

«10 километров Ада»: водителей шокировало состояние трассы М-4 в Ростовской области
Видео: Видео: Telegram-канал «Ростов Главный» / 1MI

Однако другие комментаторы заявили, что это вовсе не платный участок дороги, а обычный участок М-4 рядом с Аютинским постом.

«Это М4 на участке от Аютинского поста до лебедей», — сообщили дончане, признав, что подобное состояние трассы неприемлемо для дорог, за содержание которых отвечают местные власти.

Более 10 машин друг за другом пробили колеса на М-4 «Дон» в Ростовской области
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Ранее даже автомобиль губернатора Ростовской области Василия Голубева застрял в районе Аютинского моста из-за двух пробитых колес.

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