«10 километров Ада»: водителей шокировало состояние трассы М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В субботу, 10 февраля, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео подписчицы, которая пожаловалась на состояние дорог в Ростовской области. По словам девушки, они ехали по платному участку трассы М-4 «Дон», и все 10 километров дороги была буквально разбита и покрыта глубокими ямами и выбоинами.
«Стыдоба», «Нужно встать просто всем на часок там», «Где прокуратура?!», «43 машины, насчитал кто-то, с пробитыми колесами», — прокомментировали произошедшее дончане.
Однако другие комментаторы заявили, что это вовсе не платный участок дороги, а обычный участок М-4 рядом с Аютинским постом.
«Это М4 на участке от Аютинского поста до лебедей», — сообщили дончане, признав, что подобное состояние трассы неприемлемо для дорог, за содержание которых отвечают местные власти.
Ранее даже автомобиль губернатора Ростовской области Василия Голубева застрял в районе Аютинского моста из-за двух пробитых колес.