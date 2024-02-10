Астрономы рассказали, как вспышка на Солнце повлияет на жителей Ростовской области

Несмотря на то, что вспышка была одной из самых мощных, эксперты утверждают, что влияния этого космического явления на Землю почти исключено. По данным Vermilion, вспышка активности светила вызвала только кратковременные сбои в работе радиостанций южного полушария земли — в Африке, Южной Америке и южной части Атлантики.