Астрономы рассказали, как вспышка на Солнце повлияет на жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В пятницу, 9 февраля, ученым Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ удалось зарегистрировать одну из самых мощных вспышек на Солнце за последние пять лет. Она длилась 38 минут и достигла уровня X3.3.
Последний раз вспышку подобной мощности фиксировали в 2017 году, тогда вспышка произошла на обратной стороне Солнца, что защитило Землю от влияния звезды. Мощнее была только та вспышка, которую зарегистрировали 1 января текущего года.
Несмотря на то, что вспышка была одной из самых мощных, эксперты утверждают, что влияния этого космического явления на Землю почти исключено. По данным Vermilion, вспышка активности светила вызвала только кратковременные сбои в работе радиостанций южного полушария земли — в Африке, Южной Америке и южной части Атлантики.
Что касается магнитных бурь, в ближайшие дни обстановка будет спокойной — до 25 февраля магнитные возмущения будут держаться на отметке не выше двух баллов, небольшая магнитная буря возможна только 17 февраля.
Ранее в Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 11 февраля.