rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Астрономы рассказали, как вспышка на Солнце повлияет на жителей Ростовской области

Астрономы рассказали, как вспышка на Солнце повлияет на жителей Ростовской области

10 февраля 2024, 17:13
Фото: Изображение Midjourney
Астрономы рассказали, как вспышка на Солнце повлияет на жителей Ростовской области

Астрономы предупредили о влиянии мощной вспышки на Солнце на дончан

На днях ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зафиксировали одну из самых мощных вспышек на Солнце за последние пять лет, о влиянии этого явления на жителей Ростовской области рассказал портал «Новые известия».

В пятницу, 9 февраля, ученым Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ удалось зарегистрировать одну из самых мощных вспышек на Солнце за последние пять лет. Она длилась 38 минут и достигла уровня X3.3.

Последний раз вспышку подобной мощности фиксировали в 2017 году, тогда вспышка произошла на обратной стороне Солнца, что защитило Землю от влияния звезды. Мощнее была только та вспышка, которую зарегистрировали 1 января текущего года.

Астроном предупредил ростовчан о частых вспышках на солнце в 2024 году
Узнать подробнее

Несмотря на то, что вспышка была одной из самых мощных, эксперты утверждают, что влияния этого космического явления на Землю почти исключено. По данным Vermilion, вспышка активности светила вызвала только кратковременные сбои в работе радиостанций южного полушария земли — в Африке, Южной Америке и южной части Атлантики.

Что касается магнитных бурь, в ближайшие дни обстановка будет спокойной — до 25 февраля магнитные возмущения будут держаться на отметке не выше двух баллов, небольшая магнитная буря возможна только 17 февраля.

Ранее в Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 11 февраля.

Читайте также:
Прогноз геомагнитной активности Солнца в Ростовской области в февралеРостовчан предупредили о сильнейшей вспышке на СолнцеРостовский астроном Дёмин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце
#Общество#Ростовская область#Надежда Пустяк#Ученые#Прогноз#Космос#Земля#Астрономия#Магнитные бури#Жители#Солнце#Вспышка#Происшествия
Подпишитесь
Омбудсмен Гайворонский заявил о бедности учителей в Ростовской области
Сегодня, 06:45
Сказочных размеров щуку выловил рыбак в Ростовской области
Сегодня, 06:32
Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить свинину
Сегодня, 05:48
Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 12 и по 18 февраля
Сегодня, 05:25
Резкое похолодание пообещали ростовчанам с 13 февраля
Сегодня, 04:50
Ростов стал лидером по ценам на баранину, сыр и масло
Вчера, 18:04