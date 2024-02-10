Азовский район Ростовской области попал под карантин из-за плотоядной собаки

В пятницу, 9 февраля, правительство Ростовской области опубликовало распоряжение об установлении карантина в Азовском районе региона. Причиной для этого стал один факт бешенства, выявленный у плотоядного животного — собаки, которая проживала на территории домовладения в хуторе Рогожкино на улице Первомайской, 56. Сейчас это домовладение определили эпизоотическим очагом, установив вокруг него трехкилометровую карантинную зону до отмены распоряжения.