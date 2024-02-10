Азовский район Ростовской области попал под карантин из-за плотоядной собаки

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В пятницу, 9 февраля, правительство Ростовской области опубликовало распоряжение об установлении карантина в Азовском районе региона. Причиной для этого стал один факт бешенства, выявленный у плотоядного животного — собаки, которая проживала на территории домовладения в хуторе Рогожкино на улице Первомайской, 56. Сейчас это домовладение определили эпизоотическим очагом, установив вокруг него трехкилометровую карантинную зону до отмены распоряжения.
На период ограничений запрещено лечить восприимчивых к бешенству животных, а также посещать зону карантина всем, кроме персонала, ликвидидирующих очаг заболевания, а также ввозить, вывозить, охотиться на животных и снимать их шкуры. Вместе с этим запрещено проводить ярмарки и производить отлов животных для зоопарков.
Ранее в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа.