Десятки новых LADA затопило у «Мегамага» в Ростове на стоянке дилера

Posted Сегодня, 20:18
Published Сегодня, 20:18
Modified Сегодня, 20:20
Updated Сегодня, 20:20
В Ростове-на-Дону десятки новых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta оказались затоплены. Снимки, на которых видно, как белые отечественные машины стоят на затопленной парковке, появились в Сети.
Вода поднялась до середины колес, что грозит попаданием влаги в салон автомобилей. Машины ранее находились на складе автосалона «Карлссон», который в настоящее время прекратил свою работу.
Согласно информации издания, автомобили на затопленной площадке находятся уже несколько дней. Однако сейчас появилась информация, что владельцы дилерского центра приняли решение эвакуировать эти машины.
Жители хутора Красный Крым в Мясниковском районе Ростовской области сообщили корреспонденту RostovGazeta о том, как вода затапливает улицы.