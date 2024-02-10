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Десятки новых LADA затопило у «Мегамага» в Ростове на стоянке дилера

Десятки новых LADA затопило у «Мегамага» в Ростове на стоянке дилера

10 февраля 2024, 20:18
Фото: ufocar.ru
Десятки новых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta оказались подтоплены на складской площадке в Ростове, сообщает издание «Южный автомобиль».

В Ростове-на-Дону десятки новых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta оказались затоплены. Снимки, на которых видно, как белые отечественные машины стоят на затопленной парковке, появились в Сети.

Вода поднялась до середины колес, что грозит попаданием влаги в салон автомобилей. Машины ранее находились на складе автосалона «Карлссон», который в настоящее время прекратил свою работу.

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Согласно информации издания, автомобили на затопленной площадке находятся уже несколько дней. Однако сейчас появилась информация, что владельцы дилерского центра приняли решение эвакуировать эти машины.

Жители хутора Красный Крым в Мясниковском районе Ростовской области сообщили корреспонденту RostovGazeta о том, как вода затапливает улицы.

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