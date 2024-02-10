Дожди и туман опустятся на Ростов-на-Дону 10 и 11 февраля

Напомним, ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение, дончан призвали быть осторожными во время непогоды и сильного ветра, а также попросили отказаться от поездок по М-4 «Дон» из-за неблагоприятных погодных условий и риска аварийных ситуаций.