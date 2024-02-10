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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:11

Дожди и туман опустятся на Ростов-на-Дону 10 и 11 февраля

Дожди и туман опустятся на Ростов-на-Дону 10 и 11 февраля

10 февраля 2024, 10:09
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Дожди и туман опустятся на Ростов-на-Дону 10 и 11 февраля
На выходных, 10 и 11 февраля, Ростов-на-Дону накроет дождями и туманом, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

В субботу, 10 февраля, в Ростове сохранится пасмурная и туманная погода, сопровождающаяся дождями и сильным ветром скоростью до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется не выше +10 градусов.

В воскресенье, 11 февраля, в Ростове продолжат идти дожди, возникнет туман, ночь будет теплой, и температура не опустится ниже +5 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов.

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Следующая рабочая неделя начнется также с туманной погоды, понедельник будет теплым — температура воздуха поднимется до +16 градусов.

Напомним, ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение, дончан призвали быть осторожными во время непогоды и сильного ветра, а также попросили отказаться от поездок по М-4 «Дон» из-за неблагоприятных погодных условий и риска аварийных ситуаций.

Ранее дончанам рассказали, когда ожидать похолодание в Ростовской области.

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