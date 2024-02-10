Дожди и туман опустятся на Ростов-на-Дону 10 и 11 февраля

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В субботу, 10 февраля, в Ростове сохранится пасмурная и туманная погода, сопровождающаяся дождями и сильным ветром скоростью до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется не выше +10 градусов.
В воскресенье, 11 февраля, в Ростове продолжат идти дожди, возникнет туман, ночь будет теплой, и температура не опустится ниже +5 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов.
Следующая рабочая неделя начнется также с туманной погоды, понедельник будет теплым — температура воздуха поднимется до +16 градусов.
Ранее дончанам рассказали, когда ожидать похолодание в Ростовской области.