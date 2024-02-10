Дрифтерам из Ростова грозит лишение прав на полгода

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В субботу, 10 февраля, сотрудники ГИБДД объявили, что в Ростове привлекли к ответственности водителя, устроившего дрифт в центре города.
Инспекторы рассказали, что во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором зафиксирован водитель BMW М-5. 21 января нарушитель решил «подрифтовать» на перекрестке улицы Пушкинской с Ворошиловским проспектом, водитель иномарки выехал на встречную полосу, грубо нарушив ПДД.
Нарушителем оказался 24-летний дончанин, в отношении нарушителя составили административные протоколы о развороте в нарушении требований дорожных знаков или разметки, а также выезде на встречную полосу.
Теперь дончанину грозит лишение прав на управление автомобилем сроком от четырех месяцев до полугода.
Ранее другой водитель BMW во время дрифта едва не сбил пешеходов.