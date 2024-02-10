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Published Сегодня, 15:36

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Updated Сегодня, 15:38

Дрифтерам из Ростова грозит лишение прав на полгода

Дрифтерам из Ростова грозит лишение прав на полгода

10 февраля 2024, 15:36
Фото: t.me/gibdd161
Дрифтерам из Ростова грозит лишение прав на полгода

В Ростове водителя BMW лишили прав на полгода за дрифт в центре города

В Ростове дрифтера на BMW M-5 лишили прав на шесть месяцев за нарушение правил дорожного движения, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В субботу, 10 февраля, сотрудники ГИБДД объявили, что в Ростове привлекли к ответственности водителя, устроившего дрифт в центре города.

Инспекторы рассказали, что во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором зафиксирован водитель BMW М-5. 21 января нарушитель решил «подрифтовать» на перекрестке улицы Пушкинской с Ворошиловским проспектом, водитель иномарки выехал на встречную полосу, грубо нарушив ПДД.

Дрифтерам из Ростова грозит лишение прав на полгода
Видео: t.me/gibdd161

Нарушителем оказался 24-летний дончанин, в отношении нарушителя составили административные протоколы о развороте в нарушении требований дорожных знаков или разметки, а также выезде на встречную полосу.

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Теперь дончанину грозит лишение прав на управление автомобилем сроком от четырех месяцев до полугода.

Ранее другой водитель BMW во время дрифта едва не сбил пешеходов.

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