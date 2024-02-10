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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Два авто превратились в груду металла на заснеженной трассе «Ростов–Волгодонск»

Два авто превратились в груду металла на заснеженной трассе «Ростов–Волгодонск»

10 февраля 2024, 10:35
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Два авто превратились в груду металла на заснеженной трассе «Ростов–Волгодонск»

В жестком ДТП на трассе «Ростов-Волгодонск» пострадал один человек

В Ростовской области на заснеженной трассе «Ростов-Волгодонск» разбились два автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе донского управления ГИБДД.

В пятницу, 9 февраля, около 13.15 мск на 106-м километре дороги «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» произошла авария. По предварительной информации, 26-летний водитель Lada Granta ехал в Волгодонск и утратил контроль над управлением автомобиля. Это привело к столкновению автомобиля с Chevrolet Lacetti, который ехал по встречной полосе.

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В результате ДТП пострадал водитель Lada, его доставили в больницу. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Напомним, в ближайшие дни на донских трассах сохраняются неблагоприятные погодные условия, жителям Ростовской области рекомендуется проявить осторожность во время управления автомобилем, а также выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями.

Ранее губернатор Ростовской области пообещал сделать безопасной «дорогу смерти».

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