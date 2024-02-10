Два авто превратились в груду металла на заснеженной трассе «Ростов–Волгодонск»

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В пятницу, 9 февраля, около 13.15 мск на 106-м километре дороги «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» произошла авария. По предварительной информации, 26-летний водитель Lada Granta ехал в Волгодонск и утратил контроль над управлением автомобиля. Это привело к столкновению автомобиля с Chevrolet Lacetti, который ехал по встречной полосе.
В результате ДТП пострадал водитель Lada, его доставили в больницу. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Напомним, в ближайшие дни на донских трассах сохраняются неблагоприятные погодные условия, жителям Ростовской области рекомендуется проявить осторожность во время управления автомобилем, а также выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями.
Ранее губернатор Ростовской области пообещал сделать безопасной «дорогу смерти».