rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Два жителя Ростовской области наловили рыбы на миллион рублей

Два жителя Ростовской области наловили рыбы почти на миллион рублей

10 февраля 2024, 11:48
Фото: УТ МВД РФ по СКФО
Два жителя Ростовской области наловили рыбы на миллион рублей

В Ростовской области задержали браконьеров с уловом на миллион рублей

В Ростовской области задержали рыбаков, которые незаконно выловили рыбу общей стоимостью около одного миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

В субботу, 10 февраля, стало известно, что в Ростовской области в акватории Цимлянского водохранилища сотрудники транспортной полиции задержали двух браконьеров. Мужчинам удалось незаконно выловить рыбы почти на один миллион рублей.

Фото: УТ МВД РФ по СКФО

При досмотре нарушителей полицейские изъяли у браконьеров надувную лодку, лесковые сети и более 500 рыб, среди них заметили плотву, судака, шемаю и рыбца. Общая сумма ущерба водным ресурсам составила более 830 тысяч рублей, это оценили как особо крупный размер. По предварительной информации, рыбаков уже привлекали к уголовной ответственности.

«Царский улов»: удивительных размеров рыбу выловил житель Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Теперь им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Ростовской области спасателям удалось спасти от браконьеров краснокнижную рыбу. Дончане незаконно выловили сетями из Азовского моря 21 осетра, три севрюги и две стерляди.

Ранее житель Ростова поймал рыбу впечатляющих размеров во время рыбалки на набережной.

Читайте также:
«Царский улов»: удивительных размеров рыбу выловил житель Ростова-на-ДонуДиетолог Кабанов рассказал, что люди излишне ограничивают рационВизитные карточки Донского края. Али Узденов о сохранении уникальности Дона
#Общество#Город#Ростовская область#Надежда Пустяк#Браконьерство#Транспорт#Цимлянское водохранилище#Рыба#Рыбалка#Нарушение закона#Последние новости Ростова на сегодня#Браконьерство в Ростовской области#Незаконный вылов рыбы в Ростовской области#Уголовное дело#18+#Вылов рыбы#Уголовная ответственность#Лишение свободы#Набережная#Судак#Ущерб#Транспортная полиция#Браконьеры#Происшествия#Рыбаки#Рыбец
Подпишитесь
Омбудсмен Гайворонский заявил о бедности учителей в Ростовской области
Сегодня, 06:45
Сказочных размеров щуку выловил рыбак в Ростовской области
Сегодня, 06:32
Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить свинину
Сегодня, 05:48
Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 12 и по 18 февраля
Сегодня, 05:25
Резкое похолодание пообещали ростовчанам с 13 февраля
Сегодня, 04:50
Ростов стал лидером по ценам на баранину, сыр и масло
Вчера, 18:04