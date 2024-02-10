Два жителя Ростовской области наловили рыбы почти на миллион рублей

При досмотре нарушителей полицейские изъяли у браконьеров надувную лодку, лесковые сети и более 500 рыб, среди них заметили плотву, судака, шемаю и рыбца. Общая сумма ущерба водным ресурсам составила более 830 тысяч рублей, это оценили как особо крупный размер. По предварительной информации, рыбаков уже привлекали к уголовной ответственности.