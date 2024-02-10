Два жителя Ростовской области наловили рыбы почти на миллион рублей

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В субботу, 10 февраля, стало известно, что в Ростовской области в акватории Цимлянского водохранилища сотрудники транспортной полиции задержали двух браконьеров. Мужчинам удалось незаконно выловить рыбы почти на один миллион рублей.
При досмотре нарушителей полицейские изъяли у браконьеров надувную лодку, лесковые сети и более 500 рыб, среди них заметили плотву, судака, шемаю и рыбца. Общая сумма ущерба водным ресурсам составила более 830 тысяч рублей, это оценили как особо крупный размер. По предварительной информации, рыбаков уже привлекали к уголовной ответственности.
Теперь им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Ростовской области спасателям удалось спасти от браконьеров краснокнижную рыбу. Дончане незаконно выловили сетями из Азовского моря 21 осетра, три севрюги и две стерляди.
Ранее житель Ростова поймал рыбу впечатляющих размеров во время рыбалки на набережной.