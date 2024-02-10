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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Энергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы из-за непогоды

Энергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы из-за непогоды

10 февраля 2024, 16:36
Фото: Россети Юг
Энергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы из-за непогоды

В Ростовской области к аварийным работам привлекли более 90 бригад

В Ростовской области более 90 бригад перешли на особый режим работы, чтобы ликвидировать последствия непогоды, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что атмосферный фронт принес в регион дожди и снег, что привело к проблемам с электроснабжением в Шахтах, а также Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и других районах.

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Уже несколько часов донские энергетики борются за восстановление электроснабжения потребителям Ростовской области. Всего к работам привлекли более 90 аварийных бригад, сами энергетики перешли на особый режим работы.

«По состоянию на 19.00 мск без энергоснабжения остаются несколько районов области», — объявил губернатор Ростовской области, добавив, что регулярно получает доклады о ходе аварийных работ.

В ответ на это дончане немедленно стали оставлять комментарии с жалобами на длительное отсутствие света и тепла.

«Вторые сутки сидим без света, тепла, воды, власти не реагируют», «Хутор Карпов без света, Цимлянский район. Много пожилых людей проживает. Сложно», «Какая сложная зима!», — посетовали дончане, сообщив, что с ночи без света также остаются города Гуково и Новошахтинск.

Ранее стало известно, что стало причиной аварий на объектах электроснабжения в Ростовской области.

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