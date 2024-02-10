Энергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы из-за непогоды

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что атмосферный фронт принес в регион дожди и снег, что привело к проблемам с электроснабжением в Шахтах, а также Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и других районах.