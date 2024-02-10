Энергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы из-за непогоды

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что атмосферный фронт принес в регион дожди и снег, что привело к проблемам с электроснабжением в Шахтах, а также Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и других районах.
Уже несколько часов донские энергетики борются за восстановление электроснабжения потребителям Ростовской области. Всего к работам привлекли более 90 аварийных бригад, сами энергетики перешли на особый режим работы.
«По состоянию на 19.00 мск без энергоснабжения остаются несколько районов области», — объявил губернатор Ростовской области, добавив, что регулярно получает доклады о ходе аварийных работ.
В ответ на это дончане немедленно стали оставлять комментарии с жалобами на длительное отсутствие света и тепла.
«Вторые сутки сидим без света, тепла, воды, власти не реагируют», «Хутор Карпов без света, Цимлянский район. Много пожилых людей проживает. Сложно», «Какая сложная зима!», — посетовали дончане, сообщив, что с ночи без света также остаются города Гуково и Новошахтинск.
Ранее стало известно, что стало причиной аварий на объектах электроснабжения в Ростовской области.