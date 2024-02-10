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Posted 10 февраля 2024, 08:06

Published 10 февраля 2024, 08:06

Modified 10 февраля 2024, 08:08

Updated 10 февраля 2024, 08:08

Контракты по ремонту дорог Ростовской области планируют заключить до 1 апреля

Контракты по ремонту дорог Ростовской области планируют заключить до 1 апреля

10 февраля 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney. Контракты по ремонту дорог Ростовской области планируют заключить до 1 апреля
В Ростовской области планируют заключить контракты на ремонт донских дорог к 1 апреля, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Представители власти рассказали, что в 2024 году темпы контрактации транспортных объектов в рамках нацпроектов стали темой для обсуждения на заседании правительства.

В настоящий момент Минтранс заключил контракты по ремонту 15 участков донских автодорог, еще по 84 объектам предстоит заключить контракты до 1 апреля.

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Кроме того, власти объявили, что регион уже заключил контракты с подрядчиками по 53 муниципальным объектам, еще 52 контракта «разыгрываются», торги по оставшимся 43 объектам обещают объявить в ближайшие дни.

«Наша задача — до 1 апреля обеспечить 100% контрактацию по всем объектам, предусмотренным нацпроектами и федеральными программами», — подчеркнул глава Минтранса Владимир Окунев, объяснив подобную оперативность тем, что поздняя контрактация может привести к срыву сроков ремонта и проведения других работ.

Ранее в Ростове очевидцы сняли новую технологию ямочного ремонта, применяемого в Ростовской области.

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