Контракты по ремонту дорог Ростовской области планируют заключить до 1 апреля

«Наша задача — до 1 апреля обеспечить 100% контрактацию по всем объектам, предусмотренным нацпроектами и федеральными программами», — подчеркнул глава Минтранса Владимир Окунев, объяснив подобную оперативность тем, что поздняя контрактация может привести к срыву сроков ремонта и проведения других работ.