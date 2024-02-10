Контракты по ремонту дорог Ростовской области планируют заключить до 1 апреля

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Представители власти рассказали, что в 2024 году темпы контрактации транспортных объектов в рамках нацпроектов стали темой для обсуждения на заседании правительства.
В настоящий момент Минтранс заключил контракты по ремонту 15 участков донских автодорог, еще по 84 объектам предстоит заключить контракты до 1 апреля.
Кроме того, власти объявили, что регион уже заключил контракты с подрядчиками по 53 муниципальным объектам, еще 52 контракта «разыгрываются», торги по оставшимся 43 объектам обещают объявить в ближайшие дни.
«Наша задача — до 1 апреля обеспечить 100% контрактацию по всем объектам, предусмотренным нацпроектами и федеральными программами», — подчеркнул глава Минтранса Владимир Окунев, объяснив подобную оперативность тем, что поздняя контрактация может привести к срыву сроков ремонта и проведения других работ.
Ранее в Ростове очевидцы сняли новую технологию ямочного ремонта, применяемого в Ростовской области.