rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Контракты по ремонту дорог Ростовской области планируют заключить до 1 апреля

Контракты по ремонту дорог Ростовской области планируют заключить до 1 апреля

10 февраля 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
Контракты по ремонту дорог Ростовской области планируют заключить до 1 апреля
В Ростовской области планируют заключить контракты на ремонт донских дорог к 1 апреля, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Представители власти рассказали, что в 2024 году темпы контрактации транспортных объектов в рамках нацпроектов стали темой для обсуждения на заседании правительства.

В настоящий момент Минтранс заключил контракты по ремонту 15 участков донских автодорог, еще по 84 объектам предстоит заключить контракты до 1 апреля.

Глава Ростовской области прокомментировал картельные сговоры при ремонте дорог
Узнать подробнее

Кроме того, власти объявили, что регион уже заключил контракты с подрядчиками по 53 муниципальным объектам, еще 52 контракта «разыгрываются», торги по оставшимся 43 объектам обещают объявить в ближайшие дни.

«Наша задача — до 1 апреля обеспечить 100% контрактацию по всем объектам, предусмотренным нацпроектами и федеральными программами», — подчеркнул глава Минтранса Владимир Окунев, объяснив подобную оперативность тем, что поздняя контрактация может привести к срыву сроков ремонта и проведения других работ.

Ранее в Ростове очевидцы сняли новую технологию ямочного ремонта, применяемого в Ростовской области.

Читайте также:
Ростов-на-Дону получил 1,5 млрд рублей на ремонт дорог«Снег идет, дорогу лепим»: автомобилистов рассмешил ямочный ремонт М-4 «Дон»Губернатор Голубев пробил два колеса машины при переезде моста на М-4 «Дон»
#Общество#Город#Ростовская область#Ремонт дорог#Надежда Пустяк#Нацпроекты#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Контракт#Ремонт дорог в Ростовской области#Дороги в Ростовской области#Срыв сроков#Минтранс#Заседание правительства#Контракты#Происшествия#Автодороги
Подпишитесь
Омбудсмен Гайворонский заявил о бедности учителей в Ростовской области
Сегодня, 06:45
Сказочных размеров щуку выловил рыбак в Ростовской области
Сегодня, 06:32
Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить свинину
Сегодня, 05:48
Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 12 и по 18 февраля
Сегодня, 05:25
Резкое похолодание пообещали ростовчанам с 13 февраля
Сегодня, 04:50
Ростов стал лидером по ценам на баранину, сыр и масло
Вчера, 18:04