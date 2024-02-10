Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 12 и по 18 февраля

Во вторник света не будет на улицах Новостроевская, Книжная, в переулках Гарибальди, Руднева и на проспекте 40 лет Победы. В среду обесточат улицы 2-я Пролетарская, 45-я линия, 47-я линия, 49-я линия, переулки Балканский, Кирилловский.