Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 12 и по 18 февраля

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В понедельник ограничения введут на улицах Владикавказкая, Самойловская, Полевая, Красногвардейская, Муравьева, Волгоградская, Пестеля, Маркова, Гайдара, Возрождения. Также это касается улиц Солидарности, Детская, переулков Новокубанский и 1-й проезд.
Во вторник света не будет на улицах Новостроевская, Книжная, в переулках Гарибальди, Руднева и на проспекте 40 лет Победы. В среду обесточат улицы 2-я Пролетарская, 45-я линия, 47-я линия, 49-я линия, переулки Балканский, Кирилловский.
В четверг электричество выключат на улицах 2-я Краснодарская, Волкова, Пушкинская, Максима Горького, в переулке Университетский. В пятницу свет выключат на проспекте Коммунистический.
Ранее стало известно, что в регионе разработают регламент взаимодействия по устранению нарушений в электросетях.