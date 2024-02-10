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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 12 и по 18 февраля

Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 12 и по 18 февраля

10 февраля 2024, 05:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 12 по 18 февраля, на некоторых улицах будут проходить отключения электричества, сообщили в «Донэнерго»

В понедельник ограничения введут на улицах Владикавказкая, Самойловская, Полевая, Красногвардейская, Муравьева, Волгоградская, Пестеля, Маркова, Гайдара, Возрождения. Также это касается улиц Солидарности, Детская, переулков Новокубанский и 1-й проезд.

Во вторник света не будет на улицах Новостроевская, Книжная, в переулках Гарибальди, Руднева и на проспекте 40 лет Победы. В среду обесточат улицы 2-я Пролетарская, 45-я линия, 47-я линия, 49-я линия, переулки Балканский, Кирилловский.

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В четверг электричество выключат на улицах 2-я Краснодарская, Волкова, Пушкинская, Максима Горького, в переулке Университетский. В пятницу свет выключат на проспекте Коммунистический.

Ранее стало известно, что в регионе разработают регламент взаимодействия по устранению нарушений в электросетях.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт#Свет#Улицы#Ростов#Отключение электричества
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