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Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Мокрый снег и дожди обрушатся на Ростовскую область 11 февраля

Мокрый снег и дожди обрушатся на Ростовскую область 11 февраля

10 февраля 2024, 17:45
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Мокрый снег и дожди обрушатся на Ростовскую область 11 февраля
В Ростовской области ожидаются дожди, снегопады и сильный гололед, прогноз опубликовали сотрудники Ростовского гидрометцентра.

Метеорологи рассказали, что в воскресенье, 11 февраля, в Ростовской области ожидается пасмурная погода с дождями, мокрым снегом и снегопадами на севере региона. Кроме того, на донских дорогах ожидается гололед, а ветви деревьев и провода покроют мокрый снег и лед.

В течение дня будет дуть ветер скоростью до 11 метров в секунду, температура воздуха ночью будет колебаться от -6 до +8 градусов в зависимости от района Ростовской области, а днем воздух должен прогреться до +15 градусов.

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Аналогичные погодные условия сохранятся и в начале рабочей недели, ветер будет не слишком сильным — его скорость не превысит 10 метров в секунду. Однако дончанам следует подготовиться к дождям, туману и гололеду, а также температурным перепадам от -2 до +17 градусов.

Ранее донским энергетикам пришлось перейти на особый режим работы, чтобы устранить аварии на ЛЭП, возникшие из-за ледяного дождя и снега.

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