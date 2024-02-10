Мокрый снег и дожди обрушатся на Ростовскую область 11 февраля

Аналогичные погодные условия сохранятся и в начале рабочей недели, ветер будет не слишком сильным — его скорость не превысит 10 метров в секунду. Однако дончанам следует подготовиться к дождям, туману и гололеду, а также температурным перепадам от -2 до +17 градусов.