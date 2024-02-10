Мокрый снег и дожди обрушатся на Ростовскую область 11 февраля

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Метеорологи рассказали, что в воскресенье, 11 февраля, в Ростовской области ожидается пасмурная погода с дождями, мокрым снегом и снегопадами на севере региона. Кроме того, на донских дорогах ожидается гололед, а ветви деревьев и провода покроют мокрый снег и лед.
В течение дня будет дуть ветер скоростью до 11 метров в секунду, температура воздуха ночью будет колебаться от -6 до +8 градусов в зависимости от района Ростовской области, а днем воздух должен прогреться до +15 градусов.
Аналогичные погодные условия сохранятся и в начале рабочей недели, ветер будет не слишком сильным — его скорость не превысит 10 метров в секунду. Однако дончанам следует подготовиться к дождям, туману и гололеду, а также температурным перепадам от -2 до +17 градусов.
Ранее донским энергетикам пришлось перейти на особый режим работы, чтобы устранить аварии на ЛЭП, возникшие из-за ледяного дождя и снега.