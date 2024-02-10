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Posted 10 февраля 2024, 06:32

Published 10 февраля 2024, 06:32

Modified 10 февраля 2024, 09:10

Updated 10 февраля 2024, 09:10

Сказочных размеров щуку выловил рыбак в Ростовской области

Сказочных размеров щуку выловил рыбак в Ростовской области

10 февраля 2024, 06:32
Фото: 1MI.
В Ростовской области местный житель сходил на рыбалку и вернулся с щукой внушительных размеров, сообщается в соцсетях в одной из тематических групп.

Рыбак рассказал, что вместе со знакомым закрыл ледовый сезон, хотя погода для рыбалки была довольно плохой. В том числе усилился ветер и стало очень холодно.

«Пошли на хищника, много пришлось побегать, поискать и побурить — но это стоило того. Мы выловили рыбу и получили удовольствие», — рассказал о своей поездке рыбак.

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Он добавил, что лед пока еще толстый, но уже рыхлый, поэтому скоро выходить на него станет опасно. Пользователи в комментариях похвалили его за улов.

«Шикарные зубастики», — обрадовались улову другие рыбаки.

«Хорошая зубастая, поздравляю», — заявили подписчики.

Ранее компания в донском регионе сама продлила срок годности рыбы до 2025 года.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Щука
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