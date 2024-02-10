Сказочных размеров щуку выловил рыбак в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Рыбак рассказал, что вместе со знакомым закрыл ледовый сезон, хотя погода для рыбалки была довольно плохой. В том числе усилился ветер и стало очень холодно.
«Пошли на хищника, много пришлось побегать, поискать и побурить — но это стоило того. Мы выловили рыбу и получили удовольствие», — рассказал о своей поездке рыбак.
Он добавил, что лед пока еще толстый, но уже рыхлый, поэтому скоро выходить на него станет опасно. Пользователи в комментариях похвалили его за улов.
«Шикарные зубастики», — обрадовались улову другие рыбаки.
«Хорошая зубастая, поздравляю», — заявили подписчики.
Ранее компания в донском регионе сама продлила срок годности рыбы до 2025 года.