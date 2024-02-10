Омбудсмен Гайворонский заявил о бедности учителей в Ростовской области

«В некоторых школах нет профсоюза. Соответственно, будут привлекать представителей педсовета. А это опять-таки административный состав школы. Кто из представителей такой комиссии встанет на сторону учителя? Мы настаиваем, чтобы в эти комиссии обязательно включали представителя профсоюза. Ведь это именно та сторона, которая точно будет защищать педагога», — предлагает собеседник.