Омбудсмен Гайворонский заявил о бедности учителей в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
По словам собеседника, трудности в работе учителей сегодня находят активное обсуждение на разных уровнях. В частности, стали говорить о высокой документационной нагрузке на учителя. С точки зрения эксперта, она действительно есть и проблема эта серьезная.
Вступили в силу поправки в закон о защите чести, достоинства и репутации учителя.
«Это очень важное нововведение. Однако закон о защите учителей принят, а сам механизм защиты отдан на рассмотрение комиссии, которую будут создавать в школе», — отмечает Владимир Гайворонский.
Спикер разъясняет, что в школьную комиссию для защиты учителя войдут родительские комитеты — со стороны родителей, и руководство школы со стороны администрации.
«В некоторых школах нет профсоюза. Соответственно, будут привлекать представителей педсовета. А это опять-таки административный состав школы. Кто из представителей такой комиссии встанет на сторону учителя? Мы настаиваем, чтобы в эти комиссии обязательно включали представителя профсоюза. Ведь это именно та сторона, которая точно будет защищать педагога», — предлагает собеседник.
И самое главное, по словам эксперта, — ростовских учителей надо защитить от бедности.
Спикер подчеркивает, что средняя зарплата учителя в школах Ростовской области составляет 19,8 тысячи рублей. Если педагог хочет получать больше, приходится работать на 1,6-1,8 ставки. А это двойная нагрузка.
«С учетом такой зарплаты, как выглядят наши учителя? Скромно одеты, не могут себе позволить самые элементарные вещи. А ведь из-за этого у учеников формируется недоверие к учителям. Везде говорят, что учитель — это носитель идеологии, это пример воспитания. Так давайте рублем поддерживать наших учителей!» — резюмирует спикер.
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