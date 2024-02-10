Почти 600 млн рублей выделили на ремонт дорог в 8 районах Ростовской области

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В четверг, 8 февраля, Минтранс Ростовской области опубликовал аукцион, чтобы «разыграть» контракт по ремонту автодорог в Волгодонском, Зерноградском, Куйбышевском, Мартыновском, Миллеровском, Октябрьском, Ремонтненском и Усть-Донецком районах. Максимальную стоимость работ оценили в 599,92 миллиона рублей.
Эти средства пойдут на ремонт двух километров дороги «Морозовск — Волгодонск», четырех километров дороги «Мечетинская — Нижнекугейский», шести километров дороги «Куйбышево — Родионово-Несветайская», примерно одного километра трассы «Семикаракорск — Красноармейский», а также трассы «Миллерово — Луганск», соединительной автодороги «Новочеркасск — Каменоломни», дороги «Элиста — Зимовники» и «Шахты — Цимлянск». Стоимость ремонта последних двух дорог превышает 244 миллиона рублей. Приступить к работе, согласно данным контракта, нужно 1 апреля, а завершить ремонт — 30 сентября 2024 года.
Заявку на участие в тендере можно подать до 27 февраля, исполнителя объявят через два дня.
Ранее власти объявили, что заключат контракт для ремонта донских дорог до 1 апреля.