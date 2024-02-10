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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Почти 600 млн рублей выделили на ремонт дорог в 8 районах Ростовской области

Почти 600 млн рублей выделили на ремонт дорог в 8 районах Ростовской области

10 февраля 2024, 13:07
Фото: 1MI
Почти 600 млн рублей выделили на ремонт дорог в 8 районах Ростовской области

В Ростовской области на ремонт восьми дорог потратят около 600 млн рублей

В Ростовской области на ремонт дорог в восьми районах потратят 599,9 миллиона рублей, информация появилась на портале госзакупок.

В четверг, 8 февраля, Минтранс Ростовской области опубликовал аукцион, чтобы «разыграть» контракт по ремонту автодорог в Волгодонском, Зерноградском, Куйбышевском, Мартыновском, Миллеровском, Октябрьском, Ремонтненском и Усть-Донецком районах. Максимальную стоимость работ оценили в 599,92 миллиона рублей.

Эти средства пойдут на ремонт двух километров дороги «Морозовск — Волгодонск», четырех километров дороги «Мечетинская — Нижнекугейский», шести километров дороги «Куйбышево — Родионово-Несветайская», примерно одного километра трассы «Семикаракорск — Красноармейский», а также трассы «Миллерово — Луганск», соединительной автодороги «Новочеркасск — Каменоломни», дороги «Элиста — Зимовники» и «Шахты — Цимлянск». Стоимость ремонта последних двух дорог превышает 244 миллиона рублей. Приступить к работе, согласно данным контракта, нужно 1 апреля, а завершить ремонт — 30 сентября 2024 года.

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Заявку на участие в тендере можно подать до 27 февраля, исполнителя объявят через два дня.

Ранее власти объявили, что заключат контракт для ремонта донских дорог до 1 апреля.

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