Почти 600 млн рублей выделили на ремонт дорог в 8 районах Ростовской области

Эти средства пойдут на ремонт двух километров дороги «Морозовск — Волгодонск», четырех километров дороги «Мечетинская — Нижнекугейский», шести километров дороги «Куйбышево — Родионово-Несветайская», примерно одного километра трассы «Семикаракорск — Красноармейский», а также трассы «Миллерово — Луганск», соединительной автодороги «Новочеркасск — Каменоломни», дороги «Элиста — Зимовники» и «Шахты — Цимлянск». Стоимость ремонта последних двух дорог превышает 244 миллиона рублей. Приступить к работе, согласно данным контракта, нужно 1 апреля, а завершить ремонт — 30 сентября 2024 года.