Провода покрылись 4-сантиметровой коркой льда из-за дождя в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Напомним, вот уже несколько часов в восьми районах Ростовской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, без света и тепла остаются еще несколько городов и населенных пунктов.
По словам энергетиков, ледяные дожди, мокрый снег и понижение температуры привели к тому, что на ЛЭП возникла ледяная корка толщиной около 35 миллиметров (3,5 сантиметра), что привело к отключениям электричества в отдельных районах.
Представители компании заявили, что бригады будут работать в круглосуточном режиме, чтобы скорее восстановить полноценную работу систем электроснабжения.
Ранее стало известно, какие улицы Ростова-на-Дону останутся без света из-за плановых работ.