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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Провода покрылись 4-сантиметровой коркой льда из-за дождя в Ростовской области

Провода покрылись 4-сантиметровой коркой льда из-за дождя в Ростовской области

10 февраля 2024, 16:02
Фото: t.me/rossetiyug
Провода покрылись 4-сантиметровой коркой льда из-за дождя в Ростовской области
В Ростовской области ЛЭП покрыло толстым слоем льда из-за непогоды, об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Юг».

Напомним, вот уже несколько часов в восьми районах Ростовской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, без света и тепла остаются еще несколько городов и населенных пунктов.

По словам энергетиков, ледяные дожди, мокрый снег и понижение температуры привели к тому, что на ЛЭП возникла ледяная корка толщиной около 35 миллиметров (3,5 сантиметра), что привело к отключениям электричества в отдельных районах.

Фото: t.me/rossetiyug

Представители компании заявили, что бригады будут работать в круглосуточном режиме, чтобы скорее восстановить полноценную работу систем электроснабжения.

Ранее стало известно, какие улицы Ростова-на-Дону останутся без света из-за плановых работ.

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