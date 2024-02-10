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Published Сегодня, 07:16

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Updated Сегодня, 07:18

Ростовчан предупредили об угрозах отключения электричества

Ростовчан предупредили об угрозах отключения электричества

10 февраля 2024, 07:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этих выходных возможны обрывы линий электропередачи из-за неблагоприятной погоды, сообщили в городской администрации.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля, ожидается туман, а также сильный гололед. При этом на проводах и деревьях может налипать мокрый снег.

В таких неблагоприятных погодных условиях возрастает риск возникновения аварийных ситуаций. Из-за ухудшения погоды и налипания мокрого снега на линиях электропередач существует опасность их обрыва. Ростовчан попросили держаться подальше от проводов.

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Водителям следует соблюдать установленную скорость при управлении автомобилем и использовать только специальные парковочные места для стоянки.

Вблизи остановок общественного транспорта и перед светофорами от частых торможений появляется лед, поэтому в этих местах нужно быть особенно внимательными.

Кроме того, горожанам напомнили о необходимости переходить дорогу только на пешеходных переходах.

Ранее стало известно, что массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 12 и по 18 февраля.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Авария#Электричество
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