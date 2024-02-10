Ростовчан предупредили об угрозах отключения электричества

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля, ожидается туман, а также сильный гололед. При этом на проводах и деревьях может налипать мокрый снег.
В таких неблагоприятных погодных условиях возрастает риск возникновения аварийных ситуаций. Из-за ухудшения погоды и налипания мокрого снега на линиях электропередач существует опасность их обрыва. Ростовчан попросили держаться подальше от проводов.
Водителям следует соблюдать установленную скорость при управлении автомобилем и использовать только специальные парковочные места для стоянки.
Вблизи остановок общественного транспорта и перед светофорами от частых торможений появляется лед, поэтому в этих местах нужно быть особенно внимательными.
Кроме того, горожанам напомнили о необходимости переходить дорогу только на пешеходных переходах.
Ранее стало известно, что массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 12 и по 18 февраля.