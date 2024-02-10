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В Ростове-на-Дону с 14 февраля изменится схема движения автобусов №24

Схему движения ряда автобусов изменят в Ростове-на-Дону

10 февраля 2024, 06:51
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону с 14 февраля изменится схема движения автобусов №24

В Ростове-на-Дону временно изменят схему движения общественного транспорта на маршруте №24, предупредили в городской администрации.

Причиной являются работы по прокладке тепловой сети к дому на улице Горсоветской. Изменения вступят в силу 14 февраля и они будут действовать до завершения работ.

В это время автобусы будут ездить по Горсоветской, Рябышева, улицам 38-я Линия и Черевичкина, а далее по обычному маршруту. В обратном направлении они направятся по улицам 40-я Линия, Буйнакская, Школьная, Вяземцева и Горсоветская.

Минтранс Ростовской области планирует субсидировать убыточные маршруты автобусов
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Местных жителей попросили учитывать эти изменения при построении маршрутов.

Ранее появилась информация, что Минтранс в донском регионе намерен субсидировать убыточные маршруты автобусов. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Общественный транспорт#Схема движения
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