Схему движения ряда автобусов изменят в Ростове-на-Дону

В это время автобусы будут ездить по Горсоветской, Рябышева, улицам 38-я Линия и Черевичкина, а далее по обычному маршруту. В обратном направлении они направятся по улицам 40-я Линия, Буйнакская, Школьная, Вяземцева и Горсоветская.