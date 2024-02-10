Схему движения ряда автобусов изменят в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Причиной являются работы по прокладке тепловой сети к дому на улице Горсоветской. Изменения вступят в силу 14 февраля и они будут действовать до завершения работ.
В это время автобусы будут ездить по Горсоветской, Рябышева, улицам 38-я Линия и Черевичкина, а далее по обычному маршруту. В обратном направлении они направятся по улицам 40-я Линия, Буйнакская, Школьная, Вяземцева и Горсоветская.
Местных жителей попросили учитывать эти изменения при построении маршрутов.
Ранее появилась информация, что Минтранс в донском регионе намерен субсидировать убыточные маршруты автобусов. Материал на эту тему читайте по ссылке.