Снег и ледяной дождь оставили без электричества восемь районов Ростовской области

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В субботу, 10 февраля, представители компании «Россети Юг» — «Ростовэнерго» объявили, что рабочие заняты восстановлением электроснабжения в части населенных пунктов на западе и востоке Ростовской области. Перебои электроснабжения населения возникли из-за неблагоприятных погодных условий — мокрого снега и ледяного дождя, которые стали причиной локальных нарушений в работе сетей электроснабжения.
В восстановительных работах задействовали 27 бригад энергетиков из ростовского филиала «Россети Юг», общее количество привлеченных рабочих составило более 60 человек, кроме того, в ликвидации последствий аварии задействовали 32 единицы спецтехники.
Основная часть работ проводится на территории Волгодонского, Дубовского, Заветинского, Зимовниковского, Красносулинского, Октябрьского, Цимлянского и Усть-Донецкого районов. В настоящий момент электроснабжение населенных пунктов обеспечивают с помощью генераторов.
Жителям Ростовской области напоминают, что они могут сообщить о нарушениях в работе электросетей и повреждении объектов энергетики по номеру 8(800)220-0-220.
Ранее ростовчан предупредили о возможных отключениях электричества из-за непогоды.