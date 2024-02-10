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Снег и ледяной дождь оставили без электричества восемь районов Ростовской области

Снег и ледяной дождь оставили без электричества восемь районов Ростовской области

10 февраля 2024, 09:09
Фото: 1MI
Снег и ледяной дождь оставили без электричества восемь районов Ростовской области

В Ростовской области восемь районов остались без света из-за непогоды

В Ростовской области непогода оставила без электричества жителей восьми районов, об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Юг».

В субботу, 10 февраля, представители компании «Россети Юг» — «Ростовэнерго» объявили, что рабочие заняты восстановлением электроснабжения в части населенных пунктов на западе и востоке Ростовской области. Перебои электроснабжения населения возникли из-за неблагоприятных погодных условий — мокрого снега и ледяного дождя, которые стали причиной локальных нарушений в работе сетей электроснабжения.

В восстановительных работах задействовали 27 бригад энергетиков из ростовского филиала «Россети Юг», общее количество привлеченных рабочих составило более 60 человек, кроме того, в ликвидации последствий аварии задействовали 32 единицы спецтехники.

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Основная часть работ проводится на территории Волгодонского, Дубовского, Заветинского, Зимовниковского, Красносулинского, Октябрьского, Цимлянского и Усть-Донецкого районов. В настоящий момент электроснабжение населенных пунктов обеспечивают с помощью генераторов.

Жителям Ростовской области напоминают, что они могут сообщить о нарушениях в работе электросетей и повреждении объектов энергетики по номеру 8(800)220-0-220.

Ранее ростовчан предупредили о возможных отключениях электричества из-за непогоды.

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