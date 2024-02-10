Снег и ледяной дождь оставили без электричества восемь районов Ростовской области

В субботу, 10 февраля, представители компании «Россети Юг» — «Ростовэнерго» объявили, что рабочие заняты восстановлением электроснабжения в части населенных пунктов на западе и востоке Ростовской области. Перебои электроснабжения населения возникли из-за неблагоприятных погодных условий — мокрого снега и ледяного дождя, которые стали причиной локальных нарушений в работе сетей электроснабжения.