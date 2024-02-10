Тренер спортшколы потребовал от пловца из Таганрога 2 млн рублей за его медали

Сергей Дивенко пошел в суд со встречным иском к паралимпийцу на 2 миллиона рублей. В качестве доказательства он представил договор, подписанный Артемом Павленко, по которому спортсмен должен выплачивать ему 20% от заработков, а также еще 5% второму тренеру, в качестве которого значится дочь Дивенко, пишет издание.