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Тренер спортшколы потребовал от пловца из Таганрога 2 млн рублей за его медали

Тренер спортшколы потребовал от пловца из Таганрога 2 млн рублей за его медали

10 февраля 2024, 18:37
Фото: Phere
Тренер спортшколы потребовал от пловца из Таганрога 2 млн рублей за его медали
В Таганроге разгорелся конфликт между призером Паралимпийских игр по плаванию Артёмом Павленко и его тренером Сергеем Дивенко. Камнем преткновения стали деньги, пишет «Ерш», ссылаясь на правозащитника Нину Романович.

Артем обратился в правоохранительные органы в 2022 году с заявлением, что тренер Сергей Дивенко на протяжении 10 лет вероятно отбирал у спортсмена четверть его призовых денег и других заработков. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».

Дивенко тренировал пловца 16 лет. После того, как парень выиграл серебро на Паралимпийских играх в Лондоне и получил 2,5 миллиона рублей тренер, по словам спортсмена, без его согласия по нотариальной доверенности снял со счета 625 тысяч рублей.

Юноше, дескать, объяснили, что «платить» необходимо, чтобы выступать на международных соревнованиях.

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По сообщению СМИ, следователи установили факт незаконного получения только 551 тысячи рублей, банки не смогли предоставить другие выписки из-за истечения срока давности.

Сергей Дивенко пошел в суд со встречным иском к паралимпийцу на 2 миллиона рублей. В качестве доказательства он представил договор, подписанный Артемом Павленко, по которому спортсмен должен выплачивать ему 20% от заработков, а также еще 5% второму тренеру, в качестве которого значится дочь Дивенко, пишет издание.

В спортшколе ГБУ ДО РО «СШОР ЦОП № 1», воспитанником которой является Артем, на адвокатский запрос сообщили, что никаких договорных отношений между тренером и пловцом быть не могло, поскольку спортсмены проходят подготовку в бюджетном учреждении в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта на безвозмездной основе, сообщает «Ерш».

Дальше в этой истории будет разбираться суд. Официальных заявлений правоохранительных органов по данному поводу не было. Информация уточняется.

Ранее омбудсмен Владимир Гайворонский заявил о бедности учителей в Ростовской области.

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