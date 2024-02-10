Угрозы ученикам школ в Таганроге назвали украинским фейком

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Накануне, 9 февраля, в Telegram стали появляться сообщения с угрозами в отношении учащихся школ Таганрога. Неизвестные лица обещали совершить серию терактов в 17 школах, трех лицеях и двух ТЦ на территории Таганрога в понедельник, 12 февраля.
Однако уже в субботу, 10 февраля, портал ТАСС со ссылкой на представителей администрации Таганрога объявил, что целью рассылки была попытка вывести дончан «на эмоции» и спровоцировать жителей Ростовской области на панику,
По словам властей, рассылка угроз стала очередным фейком ЦИПсО.
«Все сообщения об угрозах недостоверны. Установлено, что канал создал абонент с украинским номером телефона», — сообщили власти Таганрога.
Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект о конфискации имущества в случае распространения фейков об армии.