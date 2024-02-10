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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

Угрозы ученикам школ в Таганроге назвали украинским фейком

Угрозы ученикам школ в Таганроге назвали украинским фейком

10 февраля 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney
Угрозы ученикам школ в Таганроге назвали украинским фейком

Власти опровергли заявления о серии терактов в школах Таганрога

В Таганроге массовая рассылка сообщений с угрозами в отношении школьников оказалась украинским фейком, об этом сообщил портал ТАСС.

Накануне, 9 февраля, в Telegram стали появляться сообщения с угрозами в отношении учащихся школ Таганрога. Неизвестные лица обещали совершить серию терактов в 17 школах, трех лицеях и двух ТЦ на территории Таганрога в понедельник, 12 февраля.

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Однако уже в субботу, 10 февраля, портал ТАСС со ссылкой на представителей администрации Таганрога объявил, что целью рассылки была попытка вывести дончан «на эмоции» и спровоцировать жителей Ростовской области на панику,

По словам властей, рассылка угроз стала очередным фейком ЦИПсО.

«Все сообщения об угрозах недостоверны. Установлено, что канал создал абонент с украинским номером телефона», — сообщили власти Таганрога.

Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект о конфискации имущества в случае распространения фейков об армии.

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