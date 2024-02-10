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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Ростовской области на работу системы «Безопасный город» потратят 1,16 млрд рублей

В Ростовской области на работу системы «Безопасный город» потратят 1,16 млрд рублей

10 февраля 2024, 12:28
Фото: 1MI
В Ростовской области на работу системы «Безопасный город» потратят 1,16 млрд рублей

Власти Ростовской области потратят на видеонаблюдение 1,16 млрд рублей

В Ростовской области выделили более 1,1 миллиарда рублей на оказание услуг видеонаблюдения в рамках работы системы «Безопасный город», сведения об этом появились на портале госзакупок.

ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» 9 февраля объявило электронный аукцион, чтобы найти подрядчика, готового оказывать услуги видеонаблюдения Ростовской области в рамках информационной системы «АПК „Безопасный город“». Целью работы системы является повышение уровня безопасности в регионе и пресечение правонарушений. Общая стоимость контракта составила более 1,16 миллиарда рублей.

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За эти деньги подрядчику предстоит заниматься организацией видеопотоков от источников видеоданных, 647 камер, расположенных в различных районах Ростовской области, хранить записи на серверах, создавать видеоданные в режиме реального времени в зонах наблюдения, а также обеспечивать бесперебойное функционирование системы «Безопасный город». Подрядчику предстоит выполнять контракт до 31 декабря 2026 года.

Заявки от кандидатов на контракт будут принимать до 26 февраля, исполнителя выберут через два дня.

Ранее стало известно, где на М-4 «Дон» установили новые камеры видеонаблюдения.

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