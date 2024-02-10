В Ростовской области на работу системы «Безопасный город» потратят 1,16 млрд рублей

За эти деньги подрядчику предстоит заниматься организацией видеопотоков от источников видеоданных, 647 камер, расположенных в различных районах Ростовской области, хранить записи на серверах, создавать видеоданные в режиме реального времени в зонах наблюдения, а также обеспечивать бесперебойное функционирование системы «Безопасный город». Подрядчику предстоит выполнять контракт до 31 декабря 2026 года.