В Ростовской области на работу системы «Безопасный город» потратят 1,16 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» 9 февраля объявило электронный аукцион, чтобы найти подрядчика, готового оказывать услуги видеонаблюдения Ростовской области в рамках информационной системы «АПК „Безопасный город“». Целью работы системы является повышение уровня безопасности в регионе и пресечение правонарушений. Общая стоимость контракта составила более 1,16 миллиарда рублей.
За эти деньги подрядчику предстоит заниматься организацией видеопотоков от источников видеоданных, 647 камер, расположенных в различных районах Ростовской области, хранить записи на серверах, создавать видеоданные в режиме реального времени в зонах наблюдения, а также обеспечивать бесперебойное функционирование системы «Безопасный город». Подрядчику предстоит выполнять контракт до 31 декабря 2026 года.
Заявки от кандидатов на контракт будут принимать до 26 февраля, исполнителя выберут через два дня.
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