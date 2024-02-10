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Published Сегодня, 13:53

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В Шахтах развернули ПВР и пункт обогрева из-за массовых отключений электричества

В Шахтах развернули ПВР и пункт обогрева из-за массовых отключений электричества

10 февраля 2024, 13:53
Фото: t.me/gorcevskoy_ag
В Шахтах развернули ПВР и пункт обогрева из-за массовых отключений электричества

В Ростовской области открыли ПВР и пункт обогрева из-за непогоды

В Ростовской области из-за массовых отключений электроэнергии и непогоды решили развернуть ПВР и пункт обогрева в Шахтах, об этом объявил глава администрации города Андрей Горцевской.

Напомним, днем 10 февраля стало известно, что в Ростовской области из-за снега и ледяного дождя вышла из строя энергетическая инфраструктура региона. Без света остались десятки населенных пунктов во всем регионе.

Глава администрации Шахт Андрей Горцевской объявил, что на территории города до сих пор сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за этого в Шахтах на улице Ленина, 90а развернули ПВР и пункт обогрева, а также организовали питание горожан.

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Если на территории города возникнет ЧС, или дончанам необходима помощь в перемещении, жителей Шахт просят звонить по номеру 112.

Андрей Горцевской добавил, что в настоящий момент в Шахтах уже отвели воду, заполнившую улицы Шевцовой, Мало-Константиновскую, Решетникова, Баррикадную и Ленинградскую. Кроме того, убрали с проезжей части упавшие деревья на пяти улицах. В настоящий момент аварийные бригады устраняют перебои в работе котельных и линий электроснабжения.

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