В Шахтах развернули ПВР и пункт обогрева из-за массовых отключений электричества

Андрей Горцевской добавил, что в настоящий момент в Шахтах уже отвели воду, заполнившую улицы Шевцовой, Мало-Константиновскую, Решетникова, Баррикадную и Ленинградскую. Кроме того, убрали с проезжей части упавшие деревья на пяти улицах. В настоящий момент аварийные бригады устраняют перебои в работе котельных и линий электроснабжения.