В Таганроге появилась новая достопримечательность — Таганрогский провал

Авторы канала рассказали, что рабочие ремонтируют коллектор на этой улице не первый год, однако прошлой осенью Водоканал полностью перекрыл дорогу для проведения работ. Вот уже несколько месяцев участок работ стоит нетронутым, а огромная яма продолжает расти, якобы угрожая ближайшим домам сползанием. По словам жителей Таганрога, они уже несколько месяцев не могут добиться ремонта ямы от управления города. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев обещал, что ремонт коллектора закончат в апреле 2024 года.