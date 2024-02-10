В Таганроге появилась новая достопримечательность — Таганрогский провал

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В пятницу, 9 февраля, Telegram-канал «Мой Таганрог» объявил, что на территории города появилась новая достопримечательность. Им стала огромная яма глубиной более четырех метров и шириной восемь метров, расположенная на улице Доменской.
Авторы канала рассказали, что рабочие ремонтируют коллектор на этой улице не первый год, однако прошлой осенью Водоканал полностью перекрыл дорогу для проведения работ. Вот уже несколько месяцев участок работ стоит нетронутым, а огромная яма продолжает расти, якобы угрожая ближайшим домам сползанием. По словам жителей Таганрога, они уже несколько месяцев не могут добиться ремонта ямы от управления города. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев обещал, что ремонт коллектора закончат в апреле 2024 года.
Чтобы привлечь к проблеме внимание и добиться проведения работ таганрожцы решили сделать из ямы местную достопримечательность, на ограждении повесили баннер с параметрами ямы и гордым названием «Таганронский провал». На баннере указано, что яма постоянно увеличивается, за просмотр провала установили символическую цену в 100 рублей.