Жителей Ростовской области пугают фейками о терактах и бедностью педагогов

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Председатель Ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский в беседе с корреспондентом RostovGazeta заявил, что обществу и органам власти необходимо озаботиться защитой репутации донских учителей, а также защитой педагогов от бедности.
По словам Гайворонского, сейчас в работе учителей есть множество трудностей, например, высокие нагрузки при работе с документами. Однако недавно в силу вступили поправки в закон о защите чести, достоинства и репутации учителя.
Владимир Гайворонский назвал закон важным нововведением, механизмы которого нуждается в доработке. Защитой интересов педагогов будет заниматься специальная комиссия, которую создадут в школе, туда войдут родительские комитеты и руководство школы.
«В некоторых школах нет профсоюза.[…] Кто из представителей такой комиссии встанет на сторону учителя? Мы настаиваем, чтобы в эти комиссии обязательно включали представителя профсоюза. Ведь это именно та сторона, которая точно будет защищать педагога», — предложил Гайворонский, добавив, что главным вопросом остается защита учителей от бедности.
В настоящий момент средняя зарплата учителей в школах Ростовской области достигает 19,8 тысячи рублей, чтобы заработать больше, дончанам приходится работать 1,6-1,8 ставки.
Но даже этого недостаточно для поддержания комфортного уровня жизни, по словам Владимира Гайворонского, среднестатического учителя можно описать как скромно одетого человека, который не может себе позволить даже элементарные вещи.
«Из-за этого у учеников формируется недоверие к учителям. Везде говорят, что учитель — это носитель идеологии, это пример воспитания» — в заключение добавил спикер, предложив поддержать учителей рублем.
Еще одной важной новостью дня стали массовые отключения света и котельных в Ростовской области. Из-за ледяного дождя и мокрого снега без света остались жители восьми районов Ростовской области.
Представители компании «Россети Юг» рассказали, что непогода стала причиной аварий и сбоев в работе систем электроснабжения. Для устранения последствий непогоды к работам привлекли более 60 специалистов и свыше 30 единиц спецтехники. Работы все еще продолжаются, электроснабжение дончан осуществляется с помощью генераторов.
В случае возникновения новых аварий или перебоев в работе сетей жителям Ростовской области рекомендуют звонить по телефону 8(800)220-02-20.
Главной новостью дня стало опровержение сообщений о терактах, которые якобы должны были произойти в Таганроге 12 февраля.
Накануне в Ростовской области в мессенджерах стали появляться сообщения о запланированном нападении на школы, лицеи и торговые центры Таганрога. Неизвестные лица утверждали, что готовы применить насилие в отношении учащихся школ уже в понедельник.
Однако в беседе ТАСС власти Таганрога назвали эти угрозы украинским фейком, главная цель которого вызвать панику у жителей Ростовской области. Распространителем этих сообщений, по словам представителей администрации Таганрога, стал абонент с украинским номером телефона.
«Все сообщения об угрозах недостоверны», — сказано в сообщении.
Дончан призывают сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем.