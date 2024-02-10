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Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Жителей Ростовской области пугают фейками о терактах и бедностью педагогов

Жителей Ростовской области пугают фейками о терактах и бедностью педагогов

10 февраля 2024, 15:17
Фото: Изображение Midjourney
Жителей Ростовской области пугают фейками о терактах и бедностью педагогов
В Ростовской области жители сидят без света, пока дончане ищут способы защитить учителей от бедности и нападок, а власти борются с украинскими фейками.

Бедность — не порок

Председатель Ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский в беседе с корреспондентом RostovGazeta заявил, что обществу и органам власти необходимо озаботиться защитой репутации донских учителей, а также защитой педагогов от бедности.

По словам Гайворонского, сейчас в работе учителей есть множество трудностей, например, высокие нагрузки при работе с документами. Однако недавно в силу вступили поправки в закон о защите чести, достоинства и репутации учителя.

Владимир Гайворонский назвал закон важным нововведением, механизмы которого нуждается в доработке. Защитой интересов педагогов будет заниматься специальная комиссия, которую создадут в школе, туда войдут родительские комитеты и руководство школы.

«В некоторых школах нет профсоюза.[…] Кто из представителей такой комиссии встанет на сторону учителя? Мы настаиваем, чтобы в эти комиссии обязательно включали представителя профсоюза. Ведь это именно та сторона, которая точно будет защищать педагога», — предложил Гайворонский, добавив, что главным вопросом остается защита учителей от бедности.

В настоящий момент средняя зарплата учителей в школах Ростовской области достигает 19,8 тысячи рублей, чтобы заработать больше, дончанам приходится работать 1,6-1,8 ставки.

Фото: Изображение Midjourney

Но даже этого недостаточно для поддержания комфортного уровня жизни, по словам Владимира Гайворонского, среднестатического учителя можно описать как скромно одетого человека, который не может себе позволить даже элементарные вещи.

«Из-за этого у учеников формируется недоверие к учителям. Везде говорят, что учитель — это носитель идеологии, это пример воспитания» — в заключение добавил спикер, предложив поддержать учителей рублем.

Тьма и холод

Еще одной важной новостью дня стали массовые отключения света и котельных в Ростовской области. Из-за ледяного дождя и мокрого снега без света остались жители восьми районов Ростовской области.

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Представители компании «Россети Юг» рассказали, что непогода стала причиной аварий и сбоев в работе систем электроснабжения. Для устранения последствий непогоды к работам привлекли более 60 специалистов и свыше 30 единиц спецтехники. Работы все еще продолжаются, электроснабжение дончан осуществляется с помощью генераторов.

В случае возникновения новых аварий или перебоев в работе сетей жителям Ростовской области рекомендуют звонить по телефону 8(800)220-02-20.

Ложное чувство тревоги

Главной новостью дня стало опровержение сообщений о терактах, которые якобы должны были произойти в Таганроге 12 февраля.

Накануне в Ростовской области в мессенджерах стали появляться сообщения о запланированном нападении на школы, лицеи и торговые центры Таганрога. Неизвестные лица утверждали, что готовы применить насилие в отношении учащихся школ уже в понедельник.

Фото: Изображение Midjourney

Однако в беседе ТАСС власти Таганрога назвали эти угрозы украинским фейком, главная цель которого вызвать панику у жителей Ростовской области. Распространителем этих сообщений, по словам представителей администрации Таганрога, стал абонент с украинским номером телефона.

«Все сообщения об угрозах недостоверны», — сказано в сообщении.

Дончан призывают сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем.

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