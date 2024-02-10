Жителей Ростовской области пугают фейками о терактах и бедностью педагогов

«В некоторых школах нет профсоюза.[…] Кто из представителей такой комиссии встанет на сторону учителя? Мы настаиваем, чтобы в эти комиссии обязательно включали представителя профсоюза. Ведь это именно та сторона, которая точно будет защищать педагога», — предложил Гайворонский, добавив, что главным вопросом остается защита учителей от бедности.