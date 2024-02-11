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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Из-за ям машины практически ежедневно пробивают колеса на М-4 в Ростовской области

«Анархия на дороге»: десятки машин снова пробили колеса на М-4 в Ростовской области

11 февраля 2024, 12:54
Фото: 1MI
Из-за ям машины практически ежедневно пробивают колеса на М-4 в Ростовской области

Десятки машин снова пробили колеса на М-4 в Ростовской области

Из-за огромных ям машины практически ежедневно пробивают колеса на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, рассказал RostovGazeta местный водитель.

Автомобилисты снова сообщают о пробитых колесах на трассе М-4. Ямочный ремонт дороги никак не помогает снизить аварийность. Особенно проблемным называют участок трассы, проходящий рядом с Шахтами Ростовской области.

«Кучу машин видел сегодня около пяти утра, которые просто стоят у трассы и ремонтируют колеса. Все стоят и ремонтируют колеса. Я ехал и рисковал, ехал очень медленно поэтому. Ямы там огромные, фура может провалиться. Какая-то анархия там происходит сумасшедшая», — жалуется водитель.

Водители составили народную карту ям на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
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В тематических чатах автомобилисты пишут, что сейчас ситуацию с ямами усугубляют еще туман, гололед и снег.

Напомним, буквально два дня назад более 10 машин друг за другом пробили колеса на М-4 «Дон» в Ростовской области.

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