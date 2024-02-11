«Анархия на дороге»: десятки машин снова пробили колеса на М-4 в Ростовской области

«Кучу машин видел сегодня около пяти утра, которые просто стоят у трассы и ремонтируют колеса. Все стоят и ремонтируют колеса. Я ехал и рисковал, ехал очень медленно поэтому. Ямы там огромные, фура может провалиться. Какая-то анархия там происходит сумасшедшая», — жалуется водитель.