«Анархия на дороге»: десятки машин снова пробили колеса на М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Автомобилисты снова сообщают о пробитых колесах на трассе М-4. Ямочный ремонт дороги никак не помогает снизить аварийность. Особенно проблемным называют участок трассы, проходящий рядом с Шахтами Ростовской области.
«Кучу машин видел сегодня около пяти утра, которые просто стоят у трассы и ремонтируют колеса. Все стоят и ремонтируют колеса. Я ехал и рисковал, ехал очень медленно поэтому. Ямы там огромные, фура может провалиться. Какая-то анархия там происходит сумасшедшая», — жалуется водитель.
В тематических чатах автомобилисты пишут, что сейчас ситуацию с ямами усугубляют еще туман, гололед и снег.
Напомним, буквально два дня назад более 10 машин друг за другом пробили колеса на М-4 «Дон» в Ростовской области.