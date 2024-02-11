Более 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Такие данные ведомство приводит на конец дня 10 февраля. Накануне непогода в Ростовской области привела к многочисленным отключениям электроэнергии.
В сообщении также отмечается, что неблагоприятная погода усиливается в регионе.
Для восстановления электроснабжения в Ростовской области задействованы свыше 90 бригад, в состав которых вошли 367 человек.
Ранее стало известно, что из-за проблем с электроснабжением 10 февраля в Ростовской области на особый режим работы переведены энергетики. Жители региона жалуются, что в их домах нет света.