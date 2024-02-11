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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Более 100 тыс. жителей Ростовской области остались без света

Более 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света

11 февраля 2024, 05:29
Фото: 1MI
Более 100 тыс. жителей Ростовской области остались без света
В Ростовской области электроэнергии нет в домах более 100 тысяч жителей региона, сообщают в Минэнерго РФ.

Такие данные ведомство приводит на конец дня 10 февраля. Накануне непогода в Ростовской области привела к многочисленным отключениям электроэнергии.

В сообщении также отмечается, что неблагоприятная погода усиливается в регионе.

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Для восстановления электроснабжения в Ростовской области задействованы свыше 90 бригад, в состав которых вошли 367 человек.

Ранее стало известно, что из-за проблем с электроснабжением 10 февраля в Ростовской области на особый режим работы переведены энергетики. Жители региона жалуются, что в их домах нет света.

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#Общество#Ростовская область#Электроэнергия#Авария#Свет#Отключения#Электроснабжение#Ледяной дождь
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