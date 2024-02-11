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Главные новости Ростова с 5 по 11 февраля.

Итоги недели: власти ужаснулись из-за дорог в Ростове и решили судьбу рухнувшего дома

11 февраля 2024, 19:27
Фото: rostovgazeta.ru
Главные новости Ростова с 5 по 11 февраля.
Спустя две недели обрушившейся дом на Нариманова посетил глава администрации Алексей Логвиненко, тем временем городские дороги раскритиковал губернатор региона, а космонавт из Новочеркасска Николай Чуб сделал фото Ростова прямо из космоса.

Две беды

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на уходящей недели провел ежегодную пресс-конференцию с представителями СМИ. Одной из центральных ее тем стали дороги, в том числе в Ростове-на-Дону.

Глава региона признал, что дорожное полотно в столице области действительно оставляет желать лучшего.

«Я разделяю мнение ростовчан, что дороги у нас сегодня плохие. Я разделяю мнение, что особенно в последний период мы увидели такие резкие изменения», — заявил губернатор.

Он отчасти согласился с оправданиями властей Ростова, что на состояние дорог влияет погода. Однако Голубев полагает, что это не первопричина всех проблем. Он дал указание администрации Ростова и властям других муниципалитетов активизироваться с ремонтом дорожного полотна в те дни, когда наступит теплая погода. По его мнению, уложить основной фронт работ можно в неделю.

«Городу нужно бегать, не ходить, а бегать», — заключил Голубев, рассуждая об администрации Ростова.

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Долгожданная встреча

Спустя две недели после обрушения дома на Нариманова, 72/3 на место событий прибыл глава администрации Алексей Логвиненко. Позже он провел встречу с жильцами и журналистами.

Свое долгое отсутствие он объяснил плохим самочувствием. Логвиненко рассказал, что за несколько дней до обрушения дома попал в больницу, и тому есть официальные доказательства. Однако больничная койка не мешала ему руководить процессами по ликвидации последствий ЧП.

На встрече рассказали, что дом может обрушиться окончательно в любой момент, а потому жильцы зайти внутрь не смогут. Они заявили, что готовы написать расписки и потребовали пустить из в здание, так как там осталось их имущество. Например, бытовая техника, на которую брали кредиты.

Власти в ответ трехкратно увеличили сумму единовременной выплаты по потере имущества. Однако сумму компенсаций за жилье повышать отказались.

Чиновники сослались на нормы закона. Согласно им, выплатить власти могут ровно столько, сколько скажет экспертиза. Жильцы протестовали, что сумма занижена в два раза. Тогда глава администрации предложил им провести независимую экспертизу.

Урегулировать все вопросы на встрече не смогли. Власти лишь пообещали адресно помочь пенсионерам и малоимущим, а также тем, кто владел муниципальным жильем. Вопрос с выплатами и переселением в маневренный фонд, вероятно, будет тянуться еще какое-то время.

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Привет из космоса

На МКС в очередной экспедиции находится космонавт, уроженец Новочеркасска Николай Чуб. Он поделился снимком, сделанным из космоса. На нем запечатлен Ростов-на-Дону.

На фото, сделанном космонавтом, можно разглядеть очертания города и его ночные огни и даже разглядеть некоторые районы.

На международной космической станции Чуб будет работать до осени 2024 года.

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