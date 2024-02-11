Итоги недели: власти ужаснулись из-за дорог в Ростове и решили судьбу рухнувшего дома

Он отчасти согласился с оправданиями властей Ростова, что на состояние дорог влияет погода. Однако Голубев полагает, что это не первопричина всех проблем. Он дал указание администрации Ростова и властям других муниципалитетов активизироваться с ремонтом дорожного полотна в те дни, когда наступит теплая погода. По его мнению, уложить основной фронт работ можно в неделю.