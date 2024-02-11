Как питаться в феврале: нутрициолог объяснил, каких витаминов не хватает дончанам

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
По словам нутрициолога, зимой многие ростовчане предпочитают консервацию свежим фруктам и овощам.
«В консервах, соленьях намного хуже сохраняются все микроэлементы, витамины. Люди их выбирают, потому что думают, что зимой „не сезон“ и свежие овощи стоят дорого», — объясняет эксперт.
Анастасия Тодорова советует ростовчанам в феврале обратить внимание на морковь, капусту, свеклу и зелень.
«Эти овощи недорого стоят даже зимой. Лучше всего ешьте их сырыми: нужно мелко все нарезать и смешать в салат, который можно дополнить горошком или кукурузой из банки», — советует нутрициолог.
Восполнить нехватку витаминов помогут сезонные фрукты и ягоды: апельсины, лимоны, гранаты, киви, хурма, калина, облепиха.
«Особенно остро зимой ощущается нехватка витаминов группы В. Они содержатся в гречихе, буром рисе, овсянке, бобовых, шампиньонах и орехах», — рассказывает нутрициолог.
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