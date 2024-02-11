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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Как питаться в феврале: нутрициолог объяснил, каких витаминов не хватает дончанам

Как питаться в феврале: нутрициолог объяснил, каких витаминов не хватает дончанам

11 февраля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Как питаться в феврале: нутрициолог объяснил, каких витаминов не хватает дончанам

Нутрициолог Тодорова объяснила, каких витаминов чаще не хватает жителям Ростова

К концу зимнего сезона организм остро нуждается в витаминах группы B, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова.

По словам нутрициолога, зимой многие ростовчане предпочитают консервацию свежим фруктам и овощам.

«В консервах, соленьях намного хуже сохраняются все микроэлементы, витамины. Люди их выбирают, потому что думают, что зимой „не сезон“ и свежие овощи стоят дорого», — объясняет эксперт.

Анастасия Тодорова советует ростовчанам в феврале обратить внимание на морковь, капусту, свеклу и зелень.

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«Эти овощи недорого стоят даже зимой. Лучше всего ешьте их сырыми: нужно мелко все нарезать и смешать в салат, который можно дополнить горошком или кукурузой из банки», — советует нутрициолог.

Восполнить нехватку витаминов помогут сезонные фрукты и ягоды: апельсины, лимоны, гранаты, киви, хурма, калина, облепиха.

«Особенно остро зимой ощущается нехватка витаминов группы В. Они содержатся в гречихе, буром рисе, овсянке, бобовых, шампиньонах и орехах», — рассказывает нутрициолог.

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