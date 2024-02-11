Логвиненко впервые за две недели посетил рухнувший дом на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Сегодня, 11 февраля, в Ростове пройдет долгожданная встреча жильцов обрушившегося дома на Нариманова с представителями городской администрации. На мероприятии будет присутствовать глава городской управы Алексей Логвиненко, прокурор города Олег Фрикель, а также ученые, проводившие обследование многострадального здания.
Сам Логвиненко впервые за две недели посетил дом на Нариманова. Его сопровождали глава Ворошиловского района Ростова и другие чиновники.
Местные жители рассказали, что перед приездом высокопоставленных лиц двор дома впервые за много дней решили убрать.
Во время посещения дома власти с жильцами не общались. Вероятно, все вопросы отложили до официальной встречи.
Напомним, «Первый канал» покажет историю рухнувшего дома в Ростове.