Логвиненко впервые за две недели посетил рухнувший дом на Нариманова в Ростове

Сегодня, 11 февраля, в Ростове пройдет долгожданная встреча жильцов обрушившегося дома на Нариманова с представителями городской администрации. На мероприятии будет присутствовать глава городской управы Алексей Логвиненко, прокурор города Олег Фрикель, а также ученые, проводившие обследование многострадального здания.