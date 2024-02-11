Логвиненко заявил, что болел, когда обрушился дом на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В Ростове проходит встреча представителей властей и собственниками обрушившегося дома на Нариманова, 72/3. На мероприятие прибыл глава администрации Алексей Логвиненко. Он также сегодня впервые с момента происшествия посетил сам многострадальный дом.
Жильцы поинтересовались у чиновника, почему он не сделал этого сразу же после обрушения. Логвиненко заверил, что он заболел и даже может предоставить об этом справку.
«За пять дней до обрушения дома я попал в больницу. Этому есть официальное подтверждение. За пять дней, а не в день обрушения. В момент обрушения я был в больнице, откуда руководил всему процессами. И вышел из больницы через четыре дня после обрушения», — рассказал глава городской управы.