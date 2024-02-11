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Логвиненко заявил, почему не был в доме на Нариманова в Ростове после обрушения

Логвиненко заявил, что болел, когда обрушился дом на Нариманова в Ростове

11 февраля 2024, 09:50
Фото: rostovgazeta.ru
Логвиненко заявил, почему не был в доме на Нариманова в Ростове после обрушения
В первые дни после трагедии на Нариманова, 72/3 глава администрации Алексей Логвиненко не посещал его, потому что заболел, об этом он рассказал на встрече с местными жителями.

В Ростове проходит встреча представителей властей и собственниками обрушившегося дома на Нариманова, 72/3. На мероприятие прибыл глава администрации Алексей Логвиненко. Он также сегодня впервые с момента происшествия посетил сам многострадальный дом.

Жильцы поинтересовались у чиновника, почему он не сделал этого сразу же после обрушения. Логвиненко заверил, что он заболел и даже может предоставить об этом справку.

Логвиненко заявил, почему не был в доме на Нариманова в Ростове после обрушения
Видео: rostovgazeta.ru

«За пять дней до обрушения дома я попал в больницу. Этому есть официальное подтверждение. За пять дней, а не в день обрушения. В момент обрушения я был в больнице, откуда руководил всему процессами. И вышел из больницы через четыре дня после обрушения», — рассказал глава городской управы.

Жильцы дома на Нариманова, 72/3 на встрече с властямиЖильцы дома на Нариманова, 72/3 на встрече с властями
Жильцы дома на Нариманова, 72/3 на встрече с властями
Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, «Первый канал» покажет историю рухнувшего дома в Ростове.

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