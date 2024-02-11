Логвиненко заявил, что болел, когда обрушился дом на Нариманова в Ростове

«За пять дней до обрушения дома я попал в больницу. Этому есть официальное подтверждение. За пять дней, а не в день обрушения. В момент обрушения я был в больнице, откуда руководил всему процессами. И вышел из больницы через четыре дня после обрушения», — рассказал глава городской управы.