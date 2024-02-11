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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

Нутрициолог предупредил ростовчан о начале сезонного авитаминоза

Нутрициолог Тодорова предупредила о массовом авитаминозе у ростовчан

11 февраля 2024, 07:31
Фото: 1MI
Нутрициолог предупредил ростовчан о начале сезонного авитаминоза
Уже к середине феврале ростовчане могут почувствовать недомогание из-за нехватки витаминов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова.

Авитаминоз, как объясняет Анастасия Тодорова, может возникать из-за неразнообразного рациона, преобладания в питании переработанных, а не свежих продуктов.

«Зимой многие грешат тем, что свежими и дорогим овощам и фруктам предпочитают высокоуглеводные, жирные, копченые закуски и десерты, консервацию. Витаминов в организм при таком питании поступает критически мало», — замечает эксперт.

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Анастасия Тодорова рекомендует еще до появления первых признаков авитаминоза — обычно это трещины в уголках рта — нормализовать питание.

«В начале февраля самое время начать, чтобы в марте и апреле чувствовать себя отлично. Ешьте больше свежих овощей и фруктов: капусту, морковь, зелень, лимоны, апельсины, киви. Добавьте в питание гречку, бурый рис, орехи и грибы», — советует нутрициолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что нельзя есть, чтобы дожить до 100 лет.

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