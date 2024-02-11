Нутрициолог Тодорова предупредила о массовом авитаминозе у ростовчан

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Авитаминоз, как объясняет Анастасия Тодорова, может возникать из-за неразнообразного рациона, преобладания в питании переработанных, а не свежих продуктов.
«Зимой многие грешат тем, что свежими и дорогим овощам и фруктам предпочитают высокоуглеводные, жирные, копченые закуски и десерты, консервацию. Витаминов в организм при таком питании поступает критически мало», — замечает эксперт.
Анастасия Тодорова рекомендует еще до появления первых признаков авитаминоза — обычно это трещины в уголках рта — нормализовать питание.
«В начале февраля самое время начать, чтобы в марте и апреле чувствовать себя отлично. Ешьте больше свежих овощей и фруктов: капусту, морковь, зелень, лимоны, апельсины, киви. Добавьте в питание гречку, бурый рис, орехи и грибы», — советует нутрициолог.
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