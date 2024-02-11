Нутрициолог Тодорова предупредила о массовом авитаминозе у ростовчан

«В начале февраля самое время начать, чтобы в марте и апреле чувствовать себя отлично. Ешьте больше свежих овощей и фруктов: капусту, морковь, зелень, лимоны, апельсины, киви. Добавьте в питание гречку, бурый рис, орехи и грибы», — советует нутрициолог.