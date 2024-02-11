Обвиняемый в шпионаже украинец Демченко умер в Ростове

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Южный окружной военный суд закрыл уголовное дело в отношении украинца Виктора Демченко в связи с кончиной подсудимого, пишет ТАСС. Инсульт стал причиной гибели фигуранта уголовного дела о шпионаже, украинца Виктора Демченко.
«Уголовное дело в отношении Демченко Виктора Павловича прекращено судьей Южного окружного военного суда по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью подсудимого», — заявили в пресс-службе суда.
Известно, что Демченко был 71 год. Помимо шпионажа, его обвиняли в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия.
Ранее суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ. Подсудимая является уроженкой Запорожской области. Весной 2022 года в Сети она оставляла посты, призывающие к террористическим действиям. Заплатить ее заставили штраф в 550 тысяч рублей.