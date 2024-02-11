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Обвиняемый в шпионаже украинец Демченко умер в Ростове

Обвиняемый в шпионаже украинец Демченко умер в Ростове

11 февраля 2024, 16:49
Фото: 1MI
Обвиняемый в шпионаже украинец Демченко умер в Ростове
Южный окружной военный суд закрыл уголовное дело в отношении украинца Виктора Демченко в связи с кончиной подсудимого, пишет ТАСС.

Южный окружной военный суд закрыл уголовное дело в отношении украинца Виктора Демченко в связи с кончиной подсудимого, пишет ТАСС. Инсульт стал причиной гибели фигуранта уголовного дела о шпионаже, украинца Виктора Демченко.

«Уголовное дело в отношении Демченко Виктора Павловича прекращено судьей Южного окружного военного суда по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью подсудимого», — заявили в пресс-службе суда.

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Известно, что Демченко был 71 год. Помимо шпионажа, его обвиняли в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия.

Ранее суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ. Подсудимая является уроженкой Запорожской области. Весной 2022 года в Сети она оставляла посты, призывающие к террористическим действиям. Заплатить ее заставили штраф в 550 тысяч рублей.

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