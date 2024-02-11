Обвиняемый в шпионаже украинец Демченко умер в Ростове

Ранее суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ. Подсудимая является уроженкой Запорожской области. Весной 2022 года в Сети она оставляла посты, призывающие к террористическим действиям. Заплатить ее заставили штраф в 550 тысяч рублей.