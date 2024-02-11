Оставшемуся без жилья ростовчанину власти предложили вернуться к бывшей жене

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Ростове проходит встреча властей с жильцами разрушившегося аварийного дома на Нариманова, 72/3 в Ростове. Один из собственников поделился с чиновниками своей историей. Мужчина платит ипотеку за квартиру, где сейчас живет его бывшая жена с детьми. Одновременно он является собственником комнаты в обрушившемся доме и по закону не имеет права на компенсацию или переселение, а потому сейчас оказался по сути бездомным.
Власти нашли оригинальное решение проблемы ростовчанина. Они предложили ему вернуться к бывшей жене и детям. Вспомнили они и про то, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.
«В Год семьи папа будет с детьми», — заключил глава городской управы Алексей Логвиненко.
Ранее RostovGazeta рассказала, как мать-одиночка из обрушившегося дома в Ростове оказалась без вещей на улице.