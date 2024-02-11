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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:06

Жильцу дома на Нариманова, 72/3 предложили переселиться к бывшей жене и детям

Оставшемуся без жилья ростовчанину власти предложили вернуться к бывшей жене

11 февраля 2024, 11:04
Фото: rostovgazeta.ru
Жильцу дома на Нариманова, 72/3 предложили переселиться к бывшей жене и детям
Жильцу дома на Нариманова, 72/3 предложили переселиться к бывшей жене и детям, сообщает с места встречи собственников и властей корреспондент RostovGazeta.

В Ростове проходит встреча властей с жильцами разрушившегося аварийного дома на Нариманова, 72/3 в Ростове. Один из собственников поделился с чиновниками своей историей. Мужчина платит ипотеку за квартиру, где сейчас живет его бывшая жена с детьми. Одновременно он является собственником комнаты в обрушившемся доме и по закону не имеет права на компенсацию или переселение, а потому сейчас оказался по сути бездомным.

Власти нашли оригинальное решение проблемы ростовчанина. Они предложили ему вернуться к бывшей жене и детям. Вспомнили они и про то, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

Жильцу дома на Нариманова, 72/3 предложили переселиться к бывшей жене и детям
Видео: rostovgazeta.ru

«В Год семьи папа будет с детьми», — заключил глава городской управы Алексей Логвиненко.

Ранее RostovGazeta рассказала, как мать-одиночка из обрушившегося дома в Ростове оказалась без вещей на улице.

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