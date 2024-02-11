Оставшемуся без жилья ростовчанину власти предложили вернуться к бывшей жене

В Ростове проходит встреча властей с жильцами разрушившегося аварийного дома на Нариманова, 72/3 в Ростове. Один из собственников поделился с чиновниками своей историей. Мужчина платит ипотеку за квартиру, где сейчас живет его бывшая жена с детьми. Одновременно он является собственником комнаты в обрушившемся доме и по закону не имеет права на компенсацию или переселение, а потому сейчас оказался по сути бездомным.