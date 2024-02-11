rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Поджидал девочек у подъезда: в Ростове-на-Дону ищут маньяка-педофила

Поджидал у подъезда: в Ростове ищут мужчину, напавшего на девочек

11 февраля 2024, 06:15
Фото: 1MI
Поджидал девочек у подъезда: в Ростове-на-Дону ищут маньяка-педофила

В Ростове разыскивают мужчину, который напал на девочек в подъезде

Полиция объявила в розыск мужчину, который напал на двух детей в Ростове, сообщили в региональном ГУ МВД России.

Жительница Первомайского района обратилась в правоохранительные органы с сообщением о том, что двух девочек преследовал неизвестный мужчина.

Неадекватный сосед в Ростове устроил кошмарную жизнь семье с детьми
Узнать подробнее

Незнакомец зашел вместе с детьми в подъезд и стал приставать к ним. Несовершеннолетние испугались и закричали. После этого мужчина выбежал из подъезда.

Теперь мужчину ищут. Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по поиску злоумышленника.

Ранее полиция задержала мужчину, который преследовал двух девочек в подъезде дома на Северном в Ростове. Подозреваемого удалось установить по камерам наблюдения.

Читайте также:
В Ростове из автобуса высадили сироту, пока в Батайске боролись за жизнь «самурая»Жертва насилия рассказала об издевательствах «Мистера Вселенная» из РостоваВ Ростове избрали меру пресечения замначальнику УЭБиПК, подозреваемому во взятках
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Маньяк в Ростовской области#Поиски маньяка#Несовершеннолетние#Насилие в отношении детей в Ростовской области#Насилие#Половое насилие#Насилие над детьми#Происшествия#Несовершеннолетний ребенок
Подпишитесь
Более 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света
Сегодня, 05:29
Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить свинину
Вчера, 05:48
Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 12 и по 18 февраля
Вчера, 05:25
Резкое похолодание пообещали ростовчанам с 13 февраля
Вчера, 04:50
Ростов стал лидером по ценам на баранину, сыр и масло
9 февраля, 18:04