Поджидал у подъезда: в Ростове ищут мужчину, напавшего на девочек

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Жительница Первомайского района обратилась в правоохранительные органы с сообщением о том, что двух девочек преследовал неизвестный мужчина.
Незнакомец зашел вместе с детьми в подъезд и стал приставать к ним. Несовершеннолетние испугались и закричали. После этого мужчина выбежал из подъезда.
Теперь мужчину ищут. Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по поиску злоумышленника.
Ранее полиция задержала мужчину, который преследовал двух девочек в подъезде дома на Северном в Ростове. Подозреваемого удалось установить по камерам наблюдения.